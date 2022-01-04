《寧靜海》孔劉：「挑選人文哲學類作品是為了彌補自己的不足」

演員孔劉所演出的作品中，時常以浪漫戀愛題材見長，也散發著個人的魅力，而本次他又為自己的作品中增加了嶄新的科幻題材，《寧靜海》是韓國國內首部科幻電視劇，孔劉的演出也為本劇增色不少。

從電視劇《餅乾老師星星糖》《咖啡王子一號店》到《鬼怪》，電影作品《尋找完美先生》《熔爐》《屍速列車》《密探》到《82年生的金智英》《永生戰》等等，孔劉的作品並不少，但本次接演科幻作品《寧靜海》對他來說也是全新的挑戰，劇中孔劉飾演派遣至月球執行24小時特殊任務的精銳隊員隊長。

孔劉表示自己希望能飾演系列型的作品，對於本次的科幻題材《寧靜海》成果令他相當滿意，雖說這部電視劇是科幻題材，其實也是一種人文作品，所以這一點讓孔劉認為相當有趣。《寧靜海》改編自導演崔恆墉的同名短篇電影，以8集長度的方式呈現，劇情更加豐富且特效質感也更提升，更增添了觀眾們觀賞時的娛樂性。



孔劉也提到自己是首度與裴斗娜合作，並稱裴斗娜一直都是韓國具有代表性的演員，而《寧靜海》的劇情中心就是裴斗娜，她也的確出色地引領著全劇。而對於演員前輩鄭雨盛也參與《寧靜海》的製作，孔劉也說看著他的熱情，自己也省思了一番，因為鄭雨盛的付出並非人人都能作得到的，對此相當稱讚。

孔劉也提到其實《寧靜海》在製作時就因題材而出現了兩極化的反應，不過成為2021年壓軸公開的作品，也沒有給自己太大的壓力，畢竟每部作品的特性都不同，也很難預測是否受到大家歡迎。雖然隨著許多劇集的結果公開，孔劉不諱言也會有數字上的壓力，但這作品並非為了得到第一名而製作的，雖然大家會討論結果，但那也並非是絕對的標準。



孔劉在這幾年出演的作品中，雖然擔任主角但其中《82年生的金智英》與本次的《寧靜海》可說是以女性主角為重心的大作，也有人覺得孔劉是否刻意不再接演愛情浪漫作品？孔劉則大方表示「不會刻意迴避。但似乎有我想要說的故事，並非刻意避開某些題材，作為演員是希望能傳達故事。」而他也提到像《寧靜海》與《永生戰》這類的作品，包含科幻、技術、環境、倫理等能夠發人深省的議題，應該是孔劉挑選作品的基準。

孔劉也謙虛地表示，之所以選擇哲學類的作品，是為了彌補自已的不足，透過飾演這些角色，讓他心中留下了很多，也學到很多新的觀點與想法。他也並非無條件地選擇新挑戰，而是看劇情故事能否觸動到他的內心，也感謝觀眾們對於《寧靜海》的高度關注。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞