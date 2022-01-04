《宁静海》孔刘：「挑选人文哲学类作品是为了弥补自己的不足」

演员孔刘所演出的作品中，时常以浪漫恋爱题材见长，也散发著个人的魅力，而本次他又为自己的作品中增加了崭新的科幻题材，《宁静海》是韩国国内首部科幻电视剧，孔刘的演出也为本剧增色不少。

从电视剧《饼干老师星星糖》《咖啡王子一号店》到《鬼怪》，电影作品《寻找完美先生》《熔炉》《尸速列车》《密探》到《82年生的金智英》《永生战》等等，孔刘的作品并不少，但本次接演科幻作品《宁静海》对他来说也是全新的挑战，剧中孔刘饰演派遣至月球执行24小时特殊任务的精锐队员队长。

孔刘表示自己希望能饰演系列型的作品，对於本次的科幻题材《宁静海》成果令他相当满意，虽说这部电视剧是科幻题材，其实也是一种人文作品，所以这一点让孔刘认为相当有趣。《宁静海》改编自导演崔恒墉的同名短篇电影，以8集长度的方式呈现，剧情更加丰富且特效质感也更提升，更增添了观众们观赏时的娱乐性。



孔刘也提到自己是首度与裴斗娜合作，并称裴斗娜一直都是韩国具有代表性的演员，而《宁静海》的剧情中心就是裴斗娜，她也的确出色地引领著全剧。而对於演员前辈郑雨盛也参与《宁静海》的制作，孔刘也说看著他的热情，自己也省思了一番，因为郑雨盛的付出并非人人都能作得到的，对此相当称赞。

孔刘也提到其实《宁静海》在制作时就因题材而出现了两极化的反应，不过成为2021年压轴公开的作品，也没有给自己太大的压力，毕竟每部作品的特性都不同，也很难预测是否受到大家欢迎。虽然随著许多剧集的结果公开，孔刘不讳言也会有数字上的压力，但这作品并非为了得到第一名而制作的，虽然大家会讨论结果，但那也并非是绝对的标准。



孔刘在这几年出演的作品中，虽然担任主角但其中《82年生的金智英》与本次的《宁静海》可说是以女性主角为重心的大作，也有人觉得孔刘是否刻意不再接演爱情浪漫作品？孔刘则大方表示「不会刻意回避。但似乎有我想要说的故事，并非刻意避开某些题材，作为演员是希望能传达故事。」而他也提到像《宁静海》与《永生战》这类的作品，包含科幻、技术、环境、伦理等能够发人深省的议题，应该是孔刘挑选作品的基准。

孔刘也谦虚地表示，之所以选择哲学类的作品，是为了弥补自已的不足，透过饰演这些角色，让他心中留下了很多，也学到很多新的观点与想法。他也并非无条件地选择新挑战，而是看剧情故事能否触动到他的内心，也感谢观众们对於《宁静海》的高度关注。



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