《衣袖紅鑲邊》劇迷入戲太深，李俊昊抓潤娥紅袖子被罵慘：這屬於李世榮！

李俊昊拉著潤娥紅裙袖子的照片被劇粉們罵爆。

憑藉大熱劇《衣袖紅鑲邊》而人氣重返巔峰的李俊昊作為MBC歌謠大祭典的主持人亮相了年末典禮，還和少女時代成員潤娥合作演出，激活了二代團粉絲們的回憶。 哪知兩人的一張合影招來了不少罵聲。 李俊昊在個人IG上曬了一張和潤娥的合影，潤娥穿著一條大紅色的裙子，而李俊昊則拉著潤娥的袖子，當時還添加了「#衣袖紅鑲邊」（後刪除）的標籤，正好對應主演的古裝劇《衣袖紅鑲邊》劇名，本意是為了該劇大結局做宣傳，卻沒料到起到反效果。



照片看得不少《衣袖紅鑲邊》的劇粉們相當難過，他們湧入IG留言，表示：「我取關了好多頻道，因為覺得李俊昊和李世榮太配了，到處訂閱了相關頻道，看到這張照片真的很失望，因為祘德CP默契很好，才喜歡上你們」、「確定是劇粉抱有感謝的心嗎？ 對於對手女演員的禮貌在哪？ 為何要tag衣袖紅鑲邊？」 、「不可以！《衣袖紅鑲邊》只能屬於德仁」等。

與之相反，也有不少網友對於這類留言表示不理解，力挺李俊昊，留言稱：「潤娥的衣袖剛好是紅色的，就tag《衣袖紅鑲邊》了，他本業就是偶像，幹嘛這樣，劇粉要懂得適可而止」、「就是因為有人吵鬧李俊昊才刪了《衣袖紅鑲邊》的tag，你們滿意了？ 人家的本意是為了宣傳大結局」、「劇粉已經分不清現實和電視劇了？？」。

追完整部戲，相信不少觀眾不但被李俊昊和李世榮圈粉，還陷入《衣袖紅鑲邊》，想必短時間很難出坑。

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