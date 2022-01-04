這也太勵志了吧！女Rapper李泳知一年前還在自嘲「這輩子沒減肥成功過」，新年就公開內衣照秀身材

一個女孩子對自己有多狠，看她的減肥成果就知道了。

李泳知是韓國的饒舌歌手，作為《高等RAPPER》第三季的總冠軍而被大家所熟悉，她也是韓國混合說唱比賽節目史上的第一位女性冠軍。李泳知性格大大咧咧，搞怪又不做作，坦率的一面獲得不少粉絲的喜愛。 原來擁有肉肉身材的她，從去年開始就決心減肥。

再次出現在大眾視線中時，李泳知宣佈成功減重13kg，上了綜藝節目《Radio Star》的她調侃自己藉助的是資本的力量，稱「事實上，我也是靠（減肥）企業，這是蘊含著資本的減肥。」 成功減重之後的李泳知連顏值都大大提升，穿著各種展現身材的衣服狂曬自拍，引起網民的討論，更有網民搞笑留言：「說好只吃外賣和炒年糕的人，你為什麼背叛了我們？」



李泳知的減肥事業一直進行著，新年的第二天她通過個人IG公開了一組新照，看得所有人驚掉下巴，這是李泳知本人？不是熱辣內衣模特兒嗎？照片中的李泳知穿著黑色內衣出鏡，長髮隨意散落披在肩上，腳踩白色高跟鞋，身材苗條緊致，充滿嫵媚性感的女人味。李泳知留言稱：「各位看不下去今天也請閉上眼睛吧，因為缺糖分、鈉差點引發人品爭議的時期終於過去了。」



李泳知還公開了拍攝這組內衣照片時的片場影片，證明照片完全沒有修圖，是真實的身材。 從肉女孩到熱辣女郎，李泳知用了1年多的時間，不得不說超級勵志。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞