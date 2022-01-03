谁还记得「金选手」！智铉寓9年前演《仁显王后的男人》爆红，今以连续剧《绅士与小姐》夺大赏

现在从「金选手」变成了「朴老师姐姐」了XD 恭喜智铉寓呀～！

演员智铉寓在2021 KBS演技大赏上，夺大赏那幕「傻眼」的呆愣模样广受讨论，被网友调侃「‎2022年像智铉寓一样迷迷糊糊的成功吧‎」，俨然成了2022年韩国第一个迷因。



他搔著头上台后，很老实、也很谦虚的认为大赏应属《绅士与小姐》电视剧本身，而非个人：「没想过会拿到那么大的奖，我认为我只是代表《绅士与小姐》获得这个奖，不是我个人的奖，而是作品奖。」（完整感言翻译可‎点此浏览）



▼智铉寓获奖影片



《绅士与小姐》是KBS目前仍在播映中的周末连续剧，讲述寻找幸福的「小姐」，和「绅士」相遇后波澜的人生故事。智铉寓扮演男主角「李英国」，是集团会长兼三个孩子的爸，由於女主角朴丹丹（李世熙 饰）在戏里的设定小他14岁，在13岁时就认定了27岁的自己的初恋，一开始观众反弹相当大，认为年龄差的设定「太超过」，收视上也仅从22.7%普普成绩出发。



然而，李英国与朴丹丹的互动却越来越受欢迎，尤其是在李英国失去记忆变成22岁大男孩之后。李英国完全忘了自己曾和朴丹丹互表心意，也不记得有三个孩子，在知道对方是自己小孩的家教老师后，老是对著朴丹丹喊「朴老师姐姐」，他们这「小爸爸」、老师及三个小孩的组合就逐渐掳获观众的心，让收视平稳上升，创下最高35.7%佳绩。





▼智铉寓也与李世熙共拿最佳CP赏，两人戏外差7岁（37岁与30岁）



智铉寓以演员身分出道18年，生涯颠峰就在此刻，以及9年前的tvN迷你剧《仁显王后的男人》了。回顾当年，当时的tvN市占率并没有现在的高，不过《仁显》经常拿下有线台同时段收视第一，并在网路受到很大的欢迎，甚至扩及至海外，版权销售多国，光台湾电视台就不知道重播了几次。



智铉寓扮演朝鲜时代穿越到现代的古人「金鹏道」，和由刘寅娜饰演的女演员「崔希真」，大谈浪漫却又虐心的跨时空恋爱，至今仍为人津津乐道。刘寅娜当时在剧中频频喊智铉寓「选手」（恋爱高手之意），还有踩著男方脚接吻、拉著男方领带接吻……都成为了经典。





现在，观众对於智铉寓的昵称从「金选手」变成了「朴老师姐姐」，走了9年终於再度获得高度关注。虽然有些网友仍认为智铉寓的演技还有待加强、并不到大赏的位置，但不可否认智铉寓为KBS创下了破30%的高收视率以及高话题度，《绅士与小姐》也是本届大赏上最大赢家，共获6奖。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻