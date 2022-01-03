《衣袖紅鑲邊》第17集花絮！拍攝現場超歡樂，李俊昊：「甜蜜的戲好像有點短，是有點可惜」

由李俊昊、李世榮主演的《衣袖紅鑲邊》在1日迎結局，收17.4%，再次刷新自身最高收視。

而歷史就是「劇透」，雖然是沒有反轉的悲傷結局，但就像「希望各位觀眾和《衣袖紅鑲邊》一起度過的瞬間永遠」的結尾一樣，相信這部會一直留在許多觀眾心中吧！最後一集的拍攝花絮也公開，大家趕快一起來看看～



等待拍攝時，李俊昊就跟導演說：「甜蜜的戲好像有點短，德任成為嬪之後，沒有出去做點什麼、或是玩點什麼，沒有那樣子的戲，是有點可惜。」這是說出觀眾們的心聲啊 ㅠㅠ（字幕還打上「就這樣下一部作品是甜甜蜜蜜的浪漫喜劇...！」）。彩排時，李世榮念著台詞：「想與殿下一起賞花。」李俊昊輕聲地說：「在陰間。」這也讓李世榮笑場，李俊昊又說：「在陰間賞花吧！」



而李世榮因厚重衣服劇中又懷孕，坐著牽手的姿勢就一直很不舒服，李俊昊就對她說：「妳就舒服地坐著，我往前一點。」李世榮整理衣服時，李俊昊還拉著她的手。後來他們聊到都快死了，導演也說：「這週送走三位就結束了。」李世榮：「一個（指李俊昊）、兩個（指自己）、英姬...？英姬還活著啊？」李俊昊：「還沒走啊？」第17集真的太傷心，大家就多看幾次花絮吧！



最後一場拍攝是李祘吃著德任親自下廚的餃子湯，原本是想讓李俊昊想像調味不好的餃子湯味道，工作人員：「啊～那感覺會很真實。」導演：「這是誰做的嗎？不是食堂裡的？你故意煮得不好吃嗎？」工作人員：「故意讓我老公煮得。」李俊昊聽到也瞬間變臉 XD



當德任又端出另一碗時，李俊昊即興演出：「要不要吃一口。」李世榮聽到直接笑場，連導演都笑得超大聲！結束最後拍攝後，導演也哭了 ㅠㅠㅠㅠ 感謝演員、工作人員們7個月來的辛苦，給大家帶來一部這麼有溫度的劇。



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