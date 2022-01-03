朴信惠&崔泰俊22日舉辦教會婚禮！網友：他倆寶寶的顏值肯定不會差

2022年，娛樂圈又誕生一對明星夫妻，朴信惠和崔泰俊將於1月22日舉行婚禮。

去年11月交往多年的朴信惠和崔泰俊宣佈婚訊，同時朴信惠也透露已經懷孕，將升格當媽媽，韓劇女神大婚自然吸引了很多人的關注，粉絲和觀眾們都送上了祝福。 1月3日，據韓媒YTN Star獨家報導稱，作為基督徒的準新人將於1月22日上午在位於首爾江東區的某教會舉行婚禮，從2017年公開戀情，到2022年1月22日結婚，4年的戀愛終於修成正果。

據悉，朴信惠和崔泰俊都就讀於韓國中央大學，朴信惠修讀戲劇電影系，崔泰俊小她一屆，同為中央大學戲劇專業僅相差一屆的兩人不僅是前後輩關係，也是演藝圈的同事及好友。 朴信惠曾憑藉《繼承者們》、《匹諾曹》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等韓劇圈擁有超高人氣，因為在劇中與李敏鎬、李鍾碩、炫彬演情侶被無數女飯們羡慕，稱她是「男神收割機」。



兩人宣佈婚訊之後，崔泰俊也被媒體曝出是「二十四孝男友」，對朴信惠體貼備至，還經常去朴信惠父母開的烤肉店幫忙，替代朴信惠遠在國外的大哥承擔起半個兒子的責任。衝著朴信惠和崔泰俊的顏值，他倆的寶寶顏值肯定差不了，已經有網友喊話《超人回來了》，讓節目組趕快接洽這對即將上崗的新手爸媽。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞