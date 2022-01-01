JYP與DAY6成員Jae商議後，宣布其退團並解約！「6年來很幸福」

JYP娛樂和Jae雙方依次發佈長文。

JYP娛樂1日公示DAY6成員Jae（朴再興）退團解約事宜：「首先因為突然的消息，令給予DAY6許多應援的My Day（粉絲名）各位憂心而真心抱歉。 至今作為DAY6成員的Jae因為個人原因從2021年12月31日起退出團隊並解除合約，公司和Jae本人長時間深談並慎重討論後，決定尊重藝人的意見而結束專屬合約。 即使Jae和公司的緣分結束，但JYP娛樂會一直為重新出發的Jae今後的發展加油。 公司承諾以後也會竭盡全力地全面支持DAY6的活動，希望My Day各位一如既往的支持和喜愛。 」



Jae在31日晚在個人Twitter表示的「暫停參與DAY6活動」原來是這層意思，長文寫道：「My Day各位好，真心感謝至今支持DAY6或者我的人，6年來無比幸福，也一起積累了一輩子難忘的回憶，內心非常感謝。 雖然苦惱了很久也努力了很久，但對於繼續留在這裡，我還是有很多不足之處，和公司的討論后，抱歉地我要暫時停止DAY6活動了。 會珍藏著6年來一起流汗奔波、幸福得流淚的回憶，以進步的面貌重新回來的！至今是DAY6的Jae，謝謝大家！」



外國籍Jae通過《KPOP STAR》生存選拔節目被JYP選入公司練習生，2015年隨隊出道，2020年開始以eaJ的名義發表個人音樂。



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