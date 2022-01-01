《寧靜海》神秘小女孩大有來頭！13歲童星金詩雅在《雅信傳》飾演小全智賢，出道3年合作的全都是影帝影后！

才出道3年就合作過多位頂級明星、拿到最佳女主角獎，這位小演員 #金詩雅 真心值得關注！

*本文涉及《寧靜海》關鍵劇情，請酌情觀看！！*



去年12月24日上線的Netflix科幻懸疑劇集《寧靜海》裡有一個隱藏角色，在前期宣傳中完全沒有提及，那就是主角團在月球基地遇到的神秘生物「露娜」。



露娜是女主角宋智安（裴鬥娜 飾）姐姐研製出的基因重組克隆人，因為擁有魚鰓一樣的結構而得以在基地的災難中倖存下來。 這個角色從頭到尾沒有講一句完整的話，但憑藉張力十足的眼神和肢體演技，已經讓觀眾印象十分深刻。



飾演露娜的演員是今年即將14歲的金詩雅，她10歲開始拍戲，第一部作品就是和韓志旼合作《白小姐》。金詩雅飾演和韓志旼命運相似的小女孩智恩，試鏡時在600多名兒童演員中脫穎而出，為了貼近角色故意不洗頭、少吃飯，還以智恩的身份寫日記，出色的演技被評為接棒金香奇的天才兒童演員。



這部片不僅讓韓志旼獲得青龍電影節最佳女主角，也讓金詩雅獲得第3屆Sharm El Sheikh Asian Film Festival最佳女主角以及第19屆韓國青年電影節人氣童星大獎。



隨後金詩雅在《白頭山：半島浩劫》（另譯：白頭山：火山浩劫）飾演李炳憲女兒，和河正宇搭檔《陰櫥》飾演暗夜幻妖，《童心計劃》裡擔任主演，飾演獨自帶著妹妹生活的吳宥美。





今年她在Netflix劇集《屍戰朝鮮：雅信傳》裡飾演雅信（全智賢 飾）的童年時期，被更多海外觀眾看到：





而金詩雅和柳承龍、河智苑合作的新片《雨光》也在去年9月殺青，劇情講述生活光鮮亮麗的夫婦遇到突然事件後跌到谷底、努力找回一切的故事。 金詩雅飾演柳承龍的女兒，與《白小姐》導演李智媛二度合作。



此外，金詩雅最近還出演了最強昌珉新歌《Human》MV，真的非常活躍！令人十分期待她未來的星路~



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