JYP与DAY6成员Jae商议后，宣布其退团并解约！「6年来很幸福」

JYP娱乐和Jae双方依次发布长文。

JYP娱乐1日公示DAY6成员Jae（朴再兴）退团解约事宜：「首先因为突然的消息，令给予DAY6许多应援的My Day（粉丝名）各位忧心而真心抱歉。 至今作为DAY6成员的Jae因为个人原因从2021年12月31日起退出团队并解除合约，公司和Jae本人长时间深谈并慎重讨论后，决定尊重艺人的意见而结束专属合约。 即使Jae和公司的缘分结束，但JYP娱乐会一直为重新出发的Jae今后的发展加油。 公司承诺以后也会竭尽全力地全面支持DAY6的活动，希望My Day各位一如既往的支持和喜爱。 」



Jae在31日晚在个人Twitter表示的「暂停参与DAY6活动」原来是这层意思，长文写道：「My Day各位好，真心感谢至今支持DAY6或者我的人，6年来无比幸福，也一起积累了一辈子难忘的回忆，内心非常感谢。 虽然苦恼了很久也努力了很久，但对於继续留在这里，我还是有很多不足之处，和公司的讨论后，抱歉地我要暂时停止DAY6活动了。 会珍藏著6年来一起流汗奔波、幸福得流泪的回忆，以进步的面貌重新回来的！至今是DAY6的Jae，谢谢大家！」



外国籍Jae通过《KPOP STAR》生存选拔节目被JYP选入公司练习生，2015年随队出道，2020年开始以eaJ的名义发表个人音乐。



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