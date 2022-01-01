車太鉉萬般無奈拿下男男CP！與《警察課程》振永成為年度最佳CP：「為何這樣對我」、「想跟秀晶拿」

哈哈哈，昨晚這兩位真的超有趣，而且【2021 KBS演技大賞】也超多長腿大帥哥的，演員陣容相當華麗～，小編大飽眼福啊。

昨晚跨年夜【2021 KBS演技大賞】頒獎典禮順利落幕，出席典禮的演員陣容也非常華麗，有《戀慕》、《月升之江》、《五月的青春》、《警察課程》、《暗行御史》、《Okay！光姐妹》、《紳士與小姐》、《大發不動產》、《達利和馬鈴薯湯》、《學校2021》…等多部熱門韓劇的主演登場。【紅毯照】



其中，拿下最佳CP的螢幕情侶檔就有七組！完整得獎名單可按此觀看。



當中的男男CP也被特別關注，坐在台下訪談時，車太鉉就有特別表示不想和鄭振永拿最佳CP，表示《警察課程》應該由振永和鄭秀晶（Krystal）拿才對。



最終，官方還是把《警察課程》的「最佳CP」頒給車太鉉和振永這一對，振永表示自己是想跟秀晶拿的，車太鉉趕緊附和說：「我也不想，好嗎？」車還表示自己在六年前就跟金秀賢以韓劇《製作人》拿過「最佳CP」了，不懂為何又再KBS二度拿下男男CP的獎，很傷心啊～。XDDD



小編也找了一下當年（2015）得獎的畫面！讓大家重溫一下～XDDD



振永被主持人問到得男男CP獎的原因時，表示：「和前輩在劇裡的Bromance互動都不錯，真的學到了很多，一起拍戲也很有趣，是我很尊敬的前輩，但我還以為能跟秀晶一起拿（最佳CP）的，難道我們倆沒什麼CP感嗎？」車太鉉回應：「我也不…，真應該讓秀晶上來的才對。」真是一對歡喜冤家啊！XD



▼得獎片段：



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