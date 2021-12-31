【2021 KBS演技大賞】完整得獎名單：智鉉寓獲大賞《五月的青春、戀慕、警察課程》多組CP放光彩！

得獎名單持續更新中！《戀慕、月升之江、暗行御史、五月的青春、警察課程、大發不動產、達利和馬鈴薯湯、學校2021》等多部熱門演員登場。

【2021 KBS演技大賞】完整得獎名單

▼主持人：李到晛、金所炫、成始璄



▼男子新人獎：《月升之江》羅人友、《學校2021》金曜漢、《戀慕》路雲



▼女子新人獎：《達利和馬鈴薯湯》朴圭瑛、《紳士與小姐》李世熙、《警察課程》鄭秀晶Krystal



▼青少年演技獎 男子部門：《紳士和小姐》徐宇真、 《五月的青春》趙伊賢



▼青少年演技獎 女子部門：《戀慕》崔明彬、《哈囉，我好嗎？》李蕊



▼第一部最佳CP獎：

《月升之江》金所炫、羅人友



《學校2021》趙怡賢、金曜漢



《達利和馬鈴薯湯》朴圭瑛、金旻載



▼Drama Special / TV Cinema 獎 男子部門：《熙秀》朴成勳



▼Drama Special / TV Cinema 獎 女子部門：《熙秀》全昭旻、《她們》金賽綸



▼作家獎：《紳士與小姐》金始慶（導演申昌碩代領）



▼男子人氣獎：路雲、鄭振永



▼女子人氣獎：金所炫、朴恩斌



▼配角獎 男子部門：《Okay！光姐妹》崔大哲、《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》李伊庚



▼配角獎 女子部門：《五月的青春》琴世祿、《即使被騙也要做夢》咸恩晶



▼優秀獎 長篇電視劇部門 男子：《Okay！光姐妹》尹柱相



▼優秀獎 長篇電視劇部門 女子：《紳士與小姐》 朴荷娜、《Okay！光姐妹》洪銀姬



▼優秀獎 日日劇部門 男子：《即使被騙也要做夢》柳鎮



▼優秀獎 日日劇部門 女子： 《紅色高跟鞋》蘇怡賢、《國家代表妻子》韓多感



▼第二部最佳CP獎：

《五月的青春》李到晛、高旻示



《戀慕》路雲、朴恩斌



《紳士與小姐》智鉉寓、李世熙



《警察課程》鄭振永、車太鉉



▼男子優秀獎 迷你系列劇部門：《大發不動產》鄭容和、《達利和馬鈴薯湯》金旻載



▼女子優秀獎 迷你系列劇部門：《暗行御史》權娜拉、《五月的青春》高旻示



▼男子最優秀獎：《五月的青春》李到晛、《警察課程》車太鉉



李到晛：昨天朋友安慰我說想到什麼講什麼就好，我好後悔，應該提前準備的。我覺得自己並不是最好的演技，再次感謝各位觀眾。一開始很擔心自己能否演好那個時代的角色、會不會對至今仍在世的人帶來不好的影響，所以更加感到責任感。弟弟身體不好，他給我很多幫助，每次看到他都覺得自己要更好地演戲和生活。狗狗啊要減肥哦！新年快樂！



車太鉉：我認真準備了獲獎感言，希望大家下次也好好準備一下XD粉絲會本來有5000人，一直在變少，以這個獎為契機希望變多一點。感謝爸爸媽媽一直支持我。希望各位電影人不要放棄，做出更好的作品。雖然小孩們最喜歡的藝人不是爸爸，但爸爸是最愛你們的藝人。感謝在我默默無名時、辛苦時直到現在一直支持我愛我的妻子，謝謝你，愛妳。

▼女子最優秀獎：《月升之江》金所炫、《戀慕》朴恩斌



金所炫：沒想到這麼早拿到最優秀獎，全是托《月升之江》的福。這部作品很沉重，很榮幸能飾演這個角色。想打破自己的界限，感謝工作人員。中間停拍的時候也靠工作人員和演員一起開心地撐到最後，也感謝觀眾一直支持我們。希望不論辛苦還是開心都能有力量帶領大家前進。



朴恩斌：演員指路並不容易，因為有大家的幫助才能走到現在。作為主演最大的心願就是無人受傷、順利拍完，感謝工作人員們的幫助。以後也會像從前一樣用心活下去。新年快樂。

▼大賞：《紳士與小姐》智鉉寓



智鉉寓：真的沒想到會拿這麼大的獎，我認為這是頒給《紳士與小姐》的獎。去餐廳時大嬸們都給我很多飯菜，有感到愛。感到給了觀眾力量和歡樂，我會繼續這樣努力下去。一個人什麼也做不到。感謝導演和編劇，因為劇還沒拍完，我會繼續認真研究和表演。感謝合作的演員，因為有 李世熙 我才能得到這個獎。謝謝大家。

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