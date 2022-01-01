车太铉万般无奈拿下男男CP！与《警察课程》振永成为年度最佳CP：「为何这样对我」、「想跟秀晶拿」

哈哈哈，昨晚这两位真的超有趣，而且【2021 KBS演技大赏】也超多长腿大帅哥的，演员阵容相当华丽～，小编大饱眼福啊。

昨晚跨年夜【2021 KBS演技大赏】颁奖典礼顺利落幕，出席典礼的演员阵容也非常华丽，有《恋慕》、《月升之江》、《五月的青春》、《警察课程》、《暗行御史》、《Okay！光姐妹》、《绅士与小姐》、《大发不动产》、《达利和马铃薯汤》、《学校2021》…等多部热门韩剧的主演登场。【红毯照】



其中，拿下最佳CP的萤幕情侣档就有七组！完整得奖名单可按此观看。



当中的男男CP也被特别关注，坐在台下访谈时，车太铉就有特别表示不想和郑振永拿最佳CP，表示《警察课程》应该由振永和郑秀晶（Krystal）拿才对。



最终，官方还是把《警察课程》的「最佳CP」颁给车太铉和振永这一对，振永表示自己是想跟秀晶拿的，车太铉赶紧附和说：「我也不想，好吗？」车还表示自己在六年前就跟金秀贤以韩剧《制作人》拿过「最佳CP」了，不懂为何又再KBS二度拿下男男CP的奖，很伤心啊～。XDDD



小编也找了一下当年（2015）得奖的画面！让大家重温一下～XDDD



振永被主持人问到得男男CP奖的原因时，表示：「和前辈在剧里的Bromance互动都不错，真的学到了很多，一起拍戏也很有趣，是我很尊敬的前辈，但我还以为能跟秀晶一起拿（最佳CP）的，难道我们俩没什么CP感吗？」车太铉回应：「我也不…，真应该让秀晶上来的才对。」真是一对欢喜冤家啊！XD



▼得奖片段：



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