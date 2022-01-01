這開場太辣！潤娥＆俊昊合作舞台引發熱烈討論，網友：「拜託一起拍劇，我不能就這樣送走這個組合」

31日舉行的《MBC歌謠大祭典》以「TOGETHER」為主題進行，擔任MC的少女時代潤娥、2PM李俊昊也帶來《Señorita》開場舞台。

潤娥以一身紅衣登場，俊昊則穿了黑白西裝，兩人眼神交錯，張力和氛圍感爆棚，最後...俊昊還脫下西裝披在潤娥肩上，這舞台真的太養眼 >//<



舞台一公開引發熱烈討論，網友們更紛紛表示：「真的好性感」、「潤娥拜託你每天都跳舞吧」、「超美和超帥的相遇ㅠㅠ」、「哇...俊昊的眼神都很性感」、「拜託你們倆一起拍電視劇或者合作舞台...我不能就這樣送走這個組合」、「脫掉外套簡直要瘋了」、「俊昊和潤娥在年末應該都很忙，什麼時候那樣練習的...兩個人都活得好認真」、「感謝二代，真的ㅠㅠㅠㅠ」、「演技好的孩子們在舞台上表演更讓人着迷」、「少時和2PM的合作舞台已經是12年前的事了」等等。

兩人目前也作為演員活躍中，李俊昊與李世榮主演的《衣袖紅鑲邊》將在今晚贏大結局；潤娥也是作品接不停，目前正在與李鍾碩拍攝電視劇《Big Mouth》，也確定與安普賢搭擋電影《兩點的約會》。



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