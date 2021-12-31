【2021 SBS演技大賞】得獎名單：《Penthouse》金素妍奪下大賞：「感謝一直支持我、給我正能量的李尚禹」

【2021 SBS演技大賞】得獎名單：《Penthouse》金素妍奪下大賞：「感謝一直支持我、給我正能量的李尚禹」

韓劇   2021年12月31日   星期五20:00   Yuan   9

（圖源：SBS演技大賞截圖）

【2021 SBS演技大賞】今年SBS的成績可以說是非常出色，可以說是高收視、高話題性的劇都有，一起來看看得獎名單吧！

▼男子新人演技獎：《The Penthouse》金永大、《Racket少年團》崔顯旭、《Racket少年團》孫相淵
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼女子新人演技獎：《The Penthouse》韓智賢、《The Penthouse》崔藝斌、《那年，我們的夏天》盧正義
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▼青少年演技獎：《Racket少年團》陳俊翔（湯峻相）＆李在仁
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼最佳搶鏡人獎：《模範的士》沈素英
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼男子助演獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》宋元錫
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼女子助演獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《現正分手中》朴孝珠
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼男子助演獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《模範的士》金義聖
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼女子助演獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《模範的士》車智妍
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼團體助演獎：《Racket少年團》
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼最佳情侶獎：《紅天機》安孝燮＆金裕貞
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼男子優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《現正分手中》金柱憲
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼女子優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》陳瑞妍
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼男子優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《紅天機》安孝燮
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼女子優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《模範的士》李絮
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼男子最佳角色獎：《紅天機》郭時暘
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼女子最佳角色獎：《Racket少年團》吳娜拉
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼功勞賞：金順玉編劇（由於編劇正在創作新作品，無法到現場。由《The Penthouse》的演員代替上台領獎）
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼男子最優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》李相侖
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼女子最優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》李荷妮
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼男子最優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《模範的士》李帝勳
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼女子最優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《紅天機》金裕貞
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼Director獎：《那年，我們的夏天》崔宇植＆金多美
（圖源：SBS演技大賞截圖）

▼大賞：《The Penthouse》金素妍
（圖源：SBS演技大賞截圖）

金素妍：「28年前我作為龍套開始演戲，沒想到如今SBS頒給我這麼大的獎項，我也覺得很惶恐，感謝導演和編劇，同仁們也非常偉大。（嚴）基準哥哥在片場一直很照顧我，其他演員哥哥姐姐們也是如此。其實來之前我讓家人不要太期待我能拿獎，現在他們應該很驚訝吧。我一直怕演不好，感謝一直支持、鼓勵、給我帶去無限正能量的李尚禹，謝謝你。」

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留言/評論
  • 恭喜恩星和錫京！！！
    4小時前
  • 哇 認不出NJ🤭🤭🤭
    3小時前
  • 恭喜🎉🎉🎉
    3小時前
  • 男子新人“Racket少年團”和“球拍少年團”明明就是一樣🤣孫相淵和崔顯旭配合照片也相反了
    3小時前
  • 陳若瑄 恩星跟錫京欸
    2小時前
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