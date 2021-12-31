【2021 SBS演技大賞】得獎名單：《Penthouse》金素妍奪下大賞：「感謝一直支持我、給我正能量的李尚禹」

【2021 SBS演技大賞】今年SBS的成績可以說是非常出色，可以說是高收視、高話題性的劇都有，一起來看看得獎名單吧！
▼男子新人演技獎：《The Penthouse》金永大、《Racket少年團》崔顯旭、《Racket少年團》孫相淵
▼女子新人演技獎：《The Penthouse》韓智賢、《The Penthouse》崔藝斌、《那年，我們的夏天》盧正義
▼青少年演技獎：《Racket少年團》陳俊翔（湯峻相）＆李在仁
▼男子助演獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》宋元錫
▼女子助演獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《現正分手中》朴孝珠
▼男子優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《現正分手中》金柱憲
▼女子優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》陳瑞妍
▼功勞賞：金順玉編劇（由於編劇正在創作新作品，無法到現場。由《The Penthouse》的演員代替上台領獎）
▼男子最優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》李相侖
▼女子最優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》李荷妮
▼男子最優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《模範的士》李帝勳
▼女子最優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《紅天機》金裕貞
金素妍：「28年前我作為龍套開始演戲，沒想到如今SBS頒給我這麼大的獎項，我也覺得很惶恐，感謝導演和編劇，同仁們也非常偉大。（嚴）基準哥哥在片場一直很照顧我，其他演員哥哥姐姐們也是如此。其實來之前我讓家人不要太期待我能拿獎，現在他們應該很驚訝吧。我一直怕演不好，感謝一直支持、鼓勵、給我帶去無限正能量的李尚禹，謝謝你。」
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