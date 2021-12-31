【2021 SBS演技大賞】得獎名單：《Penthouse》金素妍奪下大賞：「感謝一直支持我、給我正能量的李尚禹」

【2021 SBS演技大賞】今年SBS的成績可以說是非常出色，可以說是高收視、高話題性的劇都有，一起來看看得獎名單吧！

▼男子新人演技獎：《The Penthouse》金永大、《Racket少年團》崔顯旭、《Racket少年團》孫相淵



▼女子新人演技獎：《The Penthouse》韓智賢、《The Penthouse》崔藝斌、《那年，我們的夏天》盧正義



▼青少年演技獎：《Racket少年團》陳俊翔（湯峻相）＆李在仁



▼最佳搶鏡人獎：《模範的士》沈素英



▼男子助演獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》宋元錫



▼女子助演獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《現正分手中》朴孝珠



▼男子助演獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《模範的士》金義聖



▼女子助演獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《模範的士》車智妍



▼團體助演獎：《Racket少年團》



▼最佳情侶獎：《紅天機》安孝燮＆金裕貞



▼男子優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《現正分手中》金柱憲



▼女子優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》陳瑞妍



▼男子優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《紅天機》安孝燮



▼女子優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《模範的士》李絮



▼男子最佳角色獎：《紅天機》郭時暘



▼女子最佳角色獎：《Racket少年團》吳娜拉



▼功勞賞：金順玉編劇（由於編劇正在創作新作品，無法到現場。由《The Penthouse》的演員代替上台領獎）



▼男子最優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》李相侖



▼女子最優秀演技獎（迷你劇喜劇/羅曼史部門）：《One the Woman》李荷妮



▼男子最優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《模範的士》李帝勳



▼女子最優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻部門）：《紅天機》金裕貞



▼Director獎：《那年，我們的夏天》崔宇植＆金多美



▼大賞：《The Penthouse》金素妍



金素妍：「28年前我作為龍套開始演戲，沒想到如今SBS頒給我這麼大的獎項，我也覺得很惶恐，感謝導演和編劇，同仁們也非常偉大。（嚴）基準哥哥在片場一直很照顧我，其他演員哥哥姐姐們也是如此。其實來之前我讓家人不要太期待我能拿獎，現在他們應該很驚訝吧。我一直怕演不好，感謝一直支持、鼓勵、給我帶去無限正能量的李尚禹，謝謝你。」

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞