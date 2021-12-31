【2021 KBS演技大赏】完整得奖名单：智铉寓获大赏《五月的青春、恋慕、警察课程》多组CP放光彩！

得奖名单持续更新中！《恋慕、月升之江、暗行御史、五月的青春、警察课程、大发不动产、达利和马铃薯汤、学校2021》等多部热门演员登场。

【2021 KBS演技大赏】完整得奖名单

▼主持人：李到晛、金所炫、成始璄



▼男子新人奖：《月升之江》罗人友、《学校2021》金曜汉、《恋慕》路云



▼女子新人奖：《达利和马铃薯汤》朴圭瑛、《绅士与小姐》李世熙、《警察课程》郑秀晶Krystal



▼青少年演技奖 男子部门：《绅士和小姐》徐宇真、 《五月的青春》赵伊贤



▼青少年演技奖 女子部门：《恋慕》崔明彬、《哈罗，我好吗？》李蕊



▼第一部最佳CP奖：

《月升之江》金所炫、罗人友



《学校2021》赵怡贤、金曜汉



《达利和马铃薯汤》朴圭瑛、金旻载



▼Drama Special / TV Cinema 奖 男子部门：《熙秀》朴成勋



▼Drama Special / TV Cinema 奖 女子部门：《熙秀》全昭旻、《她们》金赛纶



▼作家奖：《绅士与小姐》金始庆（导演申昌硕代领）



▼男子人气奖：路云、郑振永



▼女子人气奖：金所炫、朴恩斌



▼配角奖 男子部门：《Okay！光姐妹》崔大哲、《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》李伊庚



▼配角奖 女子部门：《五月的青春》琴世禄、《即使被骗也要做梦》咸恩晶



▼优秀奖 长篇电视剧部门 男子：《Okay！光姐妹》尹柱相



▼优秀奖 长篇电视剧部门 女子：《绅士与小姐》 朴荷娜、《Okay！光姐妹》洪银姬



▼优秀奖 日日剧部门 男子：《即使被骗也要做梦》柳镇



▼优秀奖 日日剧部门 女子： 《红色高跟鞋》苏怡贤、《国家代表妻子》韩多感



▼第二部最佳CP奖：

《五月的青春》李到晛、高旻示



《恋慕》路云、朴恩斌



《绅士与小姐》智铉寓、李世熙



《警察课程》郑振永、车太铉



▼男子优秀奖 迷你系列剧部门：《大发不动产》郑容和、《达利和马铃薯汤》金旻载



▼女子优秀奖 迷你系列剧部门：《暗行御史》权娜拉、《五月的青春》高旻示



▼男子最优秀奖：《五月的青春》李到晛、《警察课程》车太铉



李到晛：昨天朋友安慰我说想到什么讲什么就好，我好后悔，应该提前准备的。我觉得自己并不是最好的演技，再次感谢各位观众。一开始很担心自己能否演好那个时代的角色、会不会对至今仍在世的人带来不好的影响，所以更加感到责任感。弟弟身体不好，他给我很多帮助，每次看到他都觉得自己要更好地演戏和生活。狗狗啊要减肥哦！新年快乐！



车太铉：我认真准备了获奖感言，希望大家下次也好好准备一下XD粉丝会本来有5000人，一直在变少，以这个奖为契机希望变多一点。感谢爸爸妈妈一直支持我。希望各位电影人不要放弃，做出更好的作品。虽然小孩们最喜欢的艺人不是爸爸，但爸爸是最爱你们的艺人。感谢在我默默无名时、辛苦时直到现在一直支持我爱我的妻子，谢谢你，爱你。

▼女子最优秀奖：《月升之江》金所炫、《恋慕》朴恩斌



金所炫：没想到这么早拿到最优秀奖，全是托《月升之江》的福。这部作品很沉重，很荣幸能饰演这个角色。想打破自己的界限，感谢工作人员。中间停拍的时候也靠工作人员和演员一起开心地撑到最后，也感谢观众一直支持我们。希望不论辛苦还是开心都能有力量带领大家前进。



朴恩斌：演员指路并不容易，因为有大家的帮助才能走到现在。作为主演最大的心愿就是无人受伤、顺利拍完，感谢工作人员们的帮助。以后也会像从前一样用心活下去。新年快乐。

▼大赏：《绅士与小姐》智铉寓



智铉寓：真的没想到会拿这么大的奖，我认为这是颁给《绅士与小姐》的奖。去餐厅时大婶们都给我很多饭菜，有感到爱。感到给了观众力量和欢乐，我会继续这样努力下去。一个人什么也做不到。感谢导演和编剧，因为剧还没拍完，我会继续认真研究和表演。感谢合作的演员，因为有 李世熙 我才能得到这个奖。谢谢大家。

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