【2021 MBC演技大賞】完整得獎名單：《黑色太陽》南宮珉奪下大賞，《衣袖紅鑲邊》成為最大贏家！

（圖源：MBC演技大賞截圖）
【2021 MBC演技大賞】完整得獎名單，來看看有誰得獎吧！
▼男子新人獎：《衣袖紅鑲邊》姜勛
（圖源：MBC演技大賞截圖）
▼女子新人獎：《黑色太陽》金智恩
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▼男子配角獎：《黑色太陽》金道賢
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▼女子配角獎：《衣袖紅鑲邊》張慧珍
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▼作家獎：《衣袖紅鑲邊》鄭海利
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▼功勞獎：李德華
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▼男子優秀演技賞（獨幕劇部門）：《莫比烏斯：黑色太陽》丁文晟
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▼女子優秀演技賞（獨幕劇部門）：《有目標了》金歡熙
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▼男子優秀演技賞（迷你系列劇部門）：《直到瘋狂》李相燁
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▼女子優秀演技賞（迷你系列劇部門）：《黑色太陽》張英南
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▼最佳CP獎：《衣袖紅鑲邊》李俊昊＆李世榮
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▼男子最優秀演技賞（日日連續劇部門）：《第二任丈夫》車瑞元
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▼女子最優秀演技賞（日日連續劇部門）：《第二任丈夫》嚴賢璟
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▼男子最優秀演技賞（迷你系列劇部門）：《衣袖紅鑲邊》李俊昊
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▼女子最優秀演技賞（迷你系列劇部門）：《衣袖紅鑲邊》李世榮
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▼年度電視劇獎：《衣袖紅鑲邊》
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▼大賞：《黑色太陽》南宮珉
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南宮珉：「很久以前參加過MBC演技大賞，努力祝賀其他演員，當然這樣也很開心，但回家獨自躺下時覺得茫然，那時也不知道那是什麼心情。現在真心感謝給我這個獎。《黑色太陽》導演每天都和我通話兩小時討論如何拍的更好，非常用心。拍這部戲在技術上非常耗時間，多虧有非常優秀的工作人員才能順利完成。我一向是要求很嚴格的人，但工作人員真的太完美，讓我覺得感動，真的非常感謝。雅凜啊，謝謝你。」
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