【2021 MBC演技大賞】完整得獎名單：《黑色太陽》南宮珉奪下大賞，《衣袖紅鑲邊》成為最大贏家！

【2021 MBC演技大賞】完整得獎名單：《黑色太陽》南宮珉奪下大賞，《衣袖紅鑲邊》成為最大贏家！

韓劇   2021年12月30日   星期四20:00   Yuan   13

（圖源：MBC演技大賞截圖）

【2021 MBC演技大賞】完整得獎名單，來看看有誰得獎吧！

▼男子新人獎：《衣袖紅鑲邊》姜勛
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼女子新人獎：《黑色太陽》金智恩
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼男子配角獎：《黑色太陽》金道賢
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼女子配角獎：《衣袖紅鑲邊》張慧珍
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼作家獎：《衣袖紅鑲邊》鄭海利
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼功勞獎：李德華
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼男子優秀演技賞（獨幕劇部門）：《莫比烏斯：黑色太陽》丁文晟
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼女子優秀演技賞（獨幕劇部門）：《有目標了》金歡熙
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼男子優秀演技賞（迷你系列劇部門）：《直到瘋狂》李相燁
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼女子優秀演技賞（迷你系列劇部門）：《黑色太陽》張英南
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼最佳CP獎：《衣袖紅鑲邊》李俊昊＆李世榮
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼男子最優秀演技賞（日日連續劇部門）：《第二任丈夫》車瑞元
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼女子最優秀演技賞（日日連續劇部門）：《第二任丈夫》嚴賢璟
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼男子最優秀演技賞（迷你系列劇部門）：《衣袖紅鑲邊》李俊昊
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼女子最優秀演技賞（迷你系列劇部門）：《衣袖紅鑲邊》李世榮
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼年度電視劇獎：《衣袖紅鑲邊》
（圖源：MBC演技大賞截圖）

▼大賞：《黑色太陽》南宮珉
（圖源：MBC演技大賞截圖）
南宮珉：「很久以前參加過MBC演技大賞，努力祝賀其他演員，當然這樣也很開心，但回家獨自躺下時覺得茫然，那時也不知道那是什麼心情。現在真心感謝給我這個獎。《黑色太陽》導演每天都和我通話兩小時討論如何拍的更好，非常用心。拍這部戲在技術上非常耗時間，多虧有非常優秀的工作人員才能順利完成。我一向是要求很嚴格的人，但工作人員真的太完美，讓我覺得感動，真的非常感謝。雅凜啊，謝謝你。」

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • MBC這次頒獎都給的很恰當，雖然李俊昊也有拿大賞的能力，但大賞給南宮珉是對的，在人情事故上也比較不會尷尬，大賞在說出南宮珉時，鏡頭拍到了李俊昊與南宮珉互擁（ 金科長結緣），我鬆了一口氣。而且，畢竟南宮珉是mbc最先全電視台的希望啊！
    3小時前
  • 實至名歸，努力增肌演一個MBC劇本徵選冠軍但實際上看完不知道它為何是冠軍的戲，全部都沖著男主角表演而看的戲
    3小時前
  • 從男配看他演到男主，終於等到南宮珉得最大賞了，好感動，恭喜 🎊
    2小時前
  • MBC 全年只得這兩部劇比較好一些收視，南宮珉拿也是應該的
    1小時前
  • 之前演監獄醫生有拿到的話現在就三冠王了😂
    3小時前
→更多留言...(8)
在Facebook上的留言
主頁 » 韓劇 » 【2021 MBC演技大賞】完整得獎名單：《黑色太陽》南宮珉奪下大賞，《衣袖紅鑲邊》成為最大贏家！
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手