【2021 MBC演技大赏】完整得奖名单：《黑色太阳》南宫珉夺下大赏，《衣袖红镶边》成为最大赢家！

【2021 MBC演技大赏】完整得奖名单：《黑色太阳》南宫珉夺下大赏，《衣袖红镶边》成为最大赢家！

韩剧   2021年12月30日   星期四20:00   Yuan   13

（图源：MBC演技大赏截图）

【2021 MBC演技大赏】完整得奖名单，来看看有谁得奖吧！

▼男子新人奖：《衣袖红镶边》姜勋
（图源：MBC演技大赏截图）

▼女子新人奖：《黑色太阳》金智恩
（图源：MBC演技大赏截图）

▼男子配角奖：《黑色太阳》金道贤
（图源：MBC演技大赏截图）

▼女子配角奖：《衣袖红镶边》张慧珍
（图源：MBC演技大赏截图）

▼作家奖：《衣袖红镶边》郑海利
（图源：MBC演技大赏截图）

▼功劳奖：李德华
（图源：MBC演技大赏截图）

▼男子优秀演技赏（独幕剧部门）：《莫比乌斯：黑色太阳》丁文晟
（图源：MBC演技大赏截图）

▼女子优秀演技赏（独幕剧部门）：《有目标了》金欢熙
（图源：MBC演技大赏截图）

▼男子优秀演技赏（迷你系列剧部门）：《直到疯狂》李相烨
（图源：MBC演技大赏截图）

▼女子优秀演技赏（迷你系列剧部门）：《黑色太阳》张英南
（图源：MBC演技大赏截图）

▼最佳CP奖：《衣袖红镶边》李俊昊＆李世荣
（图源：MBC演技大赏截图）

▼男子最优秀演技赏（日日连续剧部门）：《第二任丈夫》车瑞元
（图源：MBC演技大赏截图）

▼女子最优秀演技赏（日日连续剧部门）：《第二任丈夫》严贤璟
（图源：MBC演技大赏截图）

▼男子最优秀演技赏（迷你系列剧部门）：《衣袖红镶边》李俊昊
（图源：MBC演技大赏截图）

▼女子最优秀演技赏（迷你系列剧部门）：《衣袖红镶边》李世荣
（图源：MBC演技大赏截图）

▼年度电视剧奖：《衣袖红镶边》
（图源：MBC演技大赏截图）

▼大赏：《黑色太阳》南宫珉
（图源：MBC演技大赏截图）
南宫珉：「很久以前参加过MBC演技大赏，努力祝贺其他演员，当然这样也很开心，但回家独自躺下时觉得茫然，那时也不知道那是什么心情。现在真心感谢给我这个奖。《黑色太阳》导演每天都和我通话两小时讨论如何拍的更好，非常用心。拍这部戏在技术上非常耗时间，多亏有非常优秀的工作人员才能顺利完成。我一向是要求很严格的人，但工作人员真的太完美，让我觉得感动，真的非常感谢。雅凛啊，谢谢你。」

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留言/评论
  • MBC這次頒獎都給的很恰當，雖然李俊昊也有拿大賞的能力，但大賞給南宮珉是對的，在人情事故上也比較不會尷尬，大賞在說出南宮珉時，鏡頭拍到了李俊昊與南宮珉互擁（ 金科長結緣），我鬆了一口氣。而且，畢竟南宮珉是mbc最先全電視台的希望啊！
    3小时前
  • 實至名歸，努力增肌演一個MBC劇本徵選冠軍但實際上看完不知道它為何是冠軍的戲，全部都沖著男主角表演而看的戲
    3小时前
  • 從男配看他演到男主，終於等到南宮珉得最大賞了，好感動，恭喜 🎊
    2小时前
  • MBC 全年只得這兩部劇比較好一些收視，南宮珉拿也是應該的
    1小时前
  • 之前演監獄醫生有拿到的話現在就三冠王了😂
    3小时前
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