【2021 MBC演技大赏】完整得奖名单：《黑色太阳》南宫珉夺下大赏，《衣袖红镶边》成为最大赢家！

（图源：MBC演技大赏截图）
【2021 MBC演技大赏】完整得奖名单，来看看有谁得奖吧！
▼男子新人奖：《衣袖红镶边》姜勋
（图源：MBC演技大赏截图）
▼女子新人奖：《黑色太阳》金智恩
（图源：MBC演技大赏截图）
▼男子配角奖：《黑色太阳》金道贤
（图源：MBC演技大赏截图）
▼女子配角奖：《衣袖红镶边》张慧珍
（图源：MBC演技大赏截图）
▼作家奖：《衣袖红镶边》郑海利
（图源：MBC演技大赏截图）
▼功劳奖：李德华
（图源：MBC演技大赏截图）
▼男子优秀演技赏（独幕剧部门）：《莫比乌斯：黑色太阳》丁文晟
（图源：MBC演技大赏截图）
▼女子优秀演技赏（独幕剧部门）：《有目标了》金欢熙
（图源：MBC演技大赏截图）
▼男子优秀演技赏（迷你系列剧部门）：《直到疯狂》李相烨
（图源：MBC演技大赏截图）
▼女子优秀演技赏（迷你系列剧部门）：《黑色太阳》张英南
（图源：MBC演技大赏截图）
▼最佳CP奖：《衣袖红镶边》李俊昊＆李世荣
（图源：MBC演技大赏截图）
▼男子最优秀演技赏（日日连续剧部门）：《第二任丈夫》车瑞元
（图源：MBC演技大赏截图）
▼女子最优秀演技赏（日日连续剧部门）：《第二任丈夫》严贤璟
（图源：MBC演技大赏截图）
▼男子最优秀演技赏（迷你系列剧部门）：《衣袖红镶边》李俊昊
（图源：MBC演技大赏截图）
▼女子最优秀演技赏（迷你系列剧部门）：《衣袖红镶边》李世荣
（图源：MBC演技大赏截图）
▼年度电视剧奖：《衣袖红镶边》
（图源：MBC演技大赏截图）
▼大赏：《黑色太阳》南宫珉
（图源：MBC演技大赏截图）
南宫珉：「很久以前参加过MBC演技大赏，努力祝贺其他演员，当然这样也很开心，但回家独自躺下时觉得茫然，那时也不知道那是什么心情。现在真心感谢给我这个奖。《黑色太阳》导演每天都和我通话两小时讨论如何拍的更好，非常用心。拍这部戏在技术上非常耗时间，多亏有非常优秀的工作人员才能顺利完成。我一向是要求很严格的人，但工作人员真的太完美，让我觉得感动，真的非常感谢。雅凛啊，谢谢你。」
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