【2021 MBC演技大赏】完整得奖名单：《黑色太阳》南宫珉夺下大赏，《衣袖红镶边》成为最大赢家！

MBC這次頒獎都給的很恰當，雖然李俊昊也有拿大賞的能力，但大賞給南宮珉是對的，在人情事故上也比較不會尷尬，大賞在說出南宮珉時，鏡頭拍到了李俊昊與南宮珉互擁（ 金科長結緣），我鬆了一口氣。而且，畢竟南宮珉是mbc最先全電視台的希望啊！