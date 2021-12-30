【2021 MBC演技大賞】紅毯照：「祘德CP」盛裝出席！李俊昊西裝搭配露額頭髮型、李世榮以仙氣粉色禮服登場

【2021 MBC演技大賞】紅毯照：「祘德CP」盛裝出席！李俊昊西裝搭配露額頭髮型、李世榮以仙氣粉色禮服登場

韓劇   2021年12月30日   星期四19:40   Yuan  

（圖源：TVDaily）

【2021 MBC演技大賞】紅毯現場：演員們將一一走上紅毯～大家最期待哪個劇組？

▼主持人：金聖柱
（圖源：TVDaily）

▼率濱
（圖源：TVDaily）

▼林賢秀
（圖源：TVDaily）

▼張義秀
（圖源：TVDaily）

▼舞團 LACHICA
（圖源：TVDaily）

▼車清華
（圖源：TVDaily）

▼鄭雨妍
（圖源：TVDaily）

▼權赫
（圖源：TVDaily）

▼千熙珠
（圖源：TVDaily）

▼姜勛
（圖源：TVDaily）

▼河律莉
（圖源：TVDaily）

▼金智恩
（圖源：TVDaily）

▼吳代煥
（圖源：TVDaily）

▼金寶羅
（圖源：TVDaily）

▼金道勳
（圖源：TVDaily）

▼權華夽
（圖源：TVDaily）

▼張慧珍
（圖源：TVDaily）

▼權昭賢
（圖源：TVDaily）

▼嚴賢璟
（圖源：TVDaily）

▼張英南
（圖源：TVDaily）

▼李世榮
（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）

▼李俊昊
（圖源：TVDaily）

▼南宮珉
（圖源：TVDaily）

▼李相燁
（圖源：TVDaily）

▼方珉雅
（圖源：TVDaily）

▼金歡熙
（圖源：TVDaily）

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