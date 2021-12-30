【2021 MBC演技大賞】紅毯照：「祘德CP」盛裝出席！李俊昊西裝搭配露額頭髮型、李世榮以仙氣粉色禮服登場

（圖源：TVDaily）
【2021 MBC演技大賞】紅毯現場：演員們將一一走上紅毯～大家最期待哪個劇組？
▼主持人：金聖柱（圖源：TVDaily）
▼率濱（圖源：TVDaily）
▼林賢秀 （圖源：TVDaily）
▼張義秀（圖源：TVDaily）
▼舞團 LACHICA（圖源：TVDaily）
▼車清華（圖源：TVDaily）
▼鄭雨妍（圖源：TVDaily）
▼權赫（圖源：TVDaily）
▼千熙珠（圖源：TVDaily）
▼姜勛（圖源：TVDaily）
▼河律莉（圖源：TVDaily）
▼金智恩（圖源：TVDaily）
▼吳代煥（圖源：TVDaily）
▼金寶羅（圖源：TVDaily）
▼金道勳（圖源：TVDaily）
▼權華夽（圖源：TVDaily）
▼張慧珍（圖源：TVDaily）
▼權昭賢（圖源：TVDaily）
▼嚴賢璟（圖源：TVDaily）
▼張英南（圖源：TVDaily）
▼李世榮（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）
▼李俊昊（圖源：TVDaily）
▼南宮珉（圖源：TVDaily）
▼李相燁（圖源：TVDaily）
▼方珉雅（圖源：TVDaily）
▼金歡熙（圖源：TVDaily）
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