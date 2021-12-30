李顺才特别出演《衣袖红镶边》大结局与俊昊演对手戏，神秘角色剧照公开！

MBC人气热播剧《衣袖红镶边》只剩2集就要大结局，今天宣布李顺才将在最后一集特别出演，令人更加好奇结局的走向！

今天公开的剧照里，李顺才穿著朴素的韩服坐在平静祥和的小山丘上，脸上露出长者独有的慈爱微笑，仿佛通晓世间一切的贤者，散发出韩国历史剧代表性演员的光环。



据悉此番合作是《衣袖红镶边》导演郑知仁促成，李顺才看到最后一集的剧本后认为该角色很有意义，所以欣然决定出演。 目前只知道该角色会与俊昊有对手戏，此外尚未公开更多资讯。



《衣袖红镶边》将在2022年1月1日（周六）晚连续播出第16和17集大结局。 第16集预告片中，李祘说：「我再也不会让你被抢走。 我们终於成为家人了。 」随后两人却穿上丧服，德任：「珍重的人们陆续离开我们身边。 到了春天，又会有鲜花盛开吧？ 」最后德任问李祘为何选择自己，李祘说：「因为任何人都不可能成为你。 」



其实在历史上德任虽然成为后宫并生下文孝世子，但世子5岁就夭折，之后王室寄希望在再次怀孕的宜嫔身上，但宜嫔也在同年去世。 虽然不知道《衣袖红镶边》会在多大程度上贴近真实历史，但俊昊说他和李世荣看到最后一集剧本后都爆哭，跪求编剧给大家一个不那么心碎的结局啊！



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