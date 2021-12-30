比正片还甜！《那年，我们的夏天》四场吻戏花絮一次公开，崔宇植还差点撞坏金多美的门牙XD

由崔宇植、金多美、金圣喆、卢正义主演的《那年，我们的夏天》，讨论度越来越高，第8集收视4.3%再创新高。

第8集尾声中，延秀（金多美 饰）和彩兰（全慧媛 饰）来到日落很美的山丘准备拍摄纪录片的最后一幕，彩兰下山更换电池时延秀在原地等待，这时突然下起了雨。崔雄（崔宇植 饰）见下雨了，便拿著伞来找延秀，当延秀问他：「你要我走还是留下来？」崔雄最终将她怀中拥吻。



之前回忆中的吻戏，大多都是点到为止，直到这次和夕阳之吻一起公开，观众终於等到了啊（握拳），难怪崔宇植说第8集是最精彩的一集！

而官方也一次来个大放送，公开这四段吻戏的花絮！崔宇植和金多美认真讨论著撑伞的细节动作，崔宇植苦恼完要用哪只手摸金多美的脸后：「那手要互相扶著对方肩膀吗？」甚至开玩笑对金多美说：「你不能抓我的衣领喔！」经过一次又一次练习，结果...正式拍摄时，崔宇植不小心拉得太用力，差点就要撞坏金多美的门牙 XD



还有学生时期的吻，原本是延秀摸著崔雄的额头，看他有没有发烧，结果因为雨太大，他们也因此笑场！



接下来是樱花吻，崔宇植却突然停下来，原来他以为是在彩排，并说：「因为是在彩排嘛！怕会成为奇奇怪怪的人。」延秀为崔雄下一场只属於他的樱花，这段真的每次看都觉得好浪漫 >///<



最后就是客运站的吻戏，两人一样苦恼著要怎样的姿势才能更完美。金多美也问Kiss会到什么程度，导演：「3...」最后崔宇植似乎又想到什么，拉著金多美和导演一起说悄悄话（想加入一起啊），最后...摄影师怎么挡住大家啦！



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