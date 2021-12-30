《衣袖紅鑲邊》李俊昊&李世榮成為「正祖&宜嬪」新「代言人」！李俊昊：大結局收視率20%就穿內衫跳舞

自《衣袖紅鑲邊》之後，歷史書中的正祖和宜嬪終於有了可代入的形象了。

冬季是最適合看韓劇的季節，比如之前大火的《請回答1988》、《鬼怪》都是在冬天播出的，今年冬天除了可以重溫這兩部戲之外，又多了一部好劇，就是《衣袖紅鑲邊》。



我們先來重溫一下主角們的生活背景，李俊昊飾演的正祖正祖李祘是朝鮮時期的國王，也是韓國古裝劇裡的常客，《成均館緋聞》、《李祘》、《逆鱗》、《思悼》等一系列影視劇都有他的身影，今年冬季，又一部電視劇聚焦了正祖李祘，將年輕時期的正祖與宜嬪成氏的故事拍成了羅曼史《衣袖紅鑲邊》。李祘一出場是王世孫，到後來即位為王，劇裡他有著對爺爺的愛與恨，以及和宮女德仁、後來的宜嬪成氏的感情糾葛，好幾場哭戲都牽動觀眾的心。



李世榮飾演的成德仁要比歷史上所記載的宜嬪成氏要活潑，鬼靈精怪得多。史書裡的成氏性格謹慎，遵禮順從，「敏女紅，善烹飪，即其餘事而筆翰亦自超凡」、「躬執賤役，言語極其尊敬，或言其太過，則曰：儲君也，內殿之子也，我何敢以己出而自尊乎」。《衣袖紅鑲邊》中的德仁則更很有主見，理性和感性並存。 每次德仁和李祘的對視，那火花就是「砰砰」往外冒，粉紅氛圍感拉滿。李祘入浴德仁隨伺、殿下駕崩德仁安慰李祘場景都十分細膩，完美地拿捏住韓劇的氛圍美學。



因為最近幾集營造出的BAD ENDING氣氛，觀眾們已經開始不安了。其實根據歷史的走向，德仁還是成了正祖的後宮，甚至為他生下了文孝世子，只是世子5歲就夭折了。文孝世子夭折後，王室將希望寄託在再次懷孕的宜嬪身上，然而同年宜嬪去世，年僅33歲。《衣袖紅鑲邊》的大結局編劇會不會迎合歷史，或者會刻畫到哪一步還不得而知，也另觀眾很期待。



《衣袖紅鑲邊》完全撐得上是下半年的收視黑馬，從首播的5.7%直接翻倍到了第15集的14.3%。男主李俊昊還許下大結局收視率破20%將會穿著內衫跳《Nobody Else》的公約（1月1日連續播出第16、17集），希望收視率可以到達20%，可以讓李俊昊履行這次收視公約。



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