「SMCU EXPRESS列車長」李秀滿現身SM演唱會預告，載各車廂裡的藝人們去「曠野」！

網友笑稱李秀滿的造型不像列車長，更像日軍~~XD





SM家族2022年元旦線上演唱會「SMTOWN LIVE 2022：SMCU EXPRESS@KWANGYA」預告在28日釋出。出演陣容包括KANGTA、BoA、東方神起、Super Junior、少時太妍&孝淵、SHINee溫流&Key&珉豪、EXO Kai、Red Velvet、NCT各隊、aespa以及混合限定女團GOT the beat和多位DJ。將於2022年1月1日週六下午1點通過SM各大社交平台免費直播。



預告片中，SM代表李秀滿化身SMCU EXPRESS列車長，外套上是各組合的徽章圖案，帽子再次強調SMCU EXPRESS。李秀滿打一個響指開啟旅程，載著位於各車廂的藝人們開往曠野站，列車經過太空和荒漠，中途改變目的地後抵達。SM近年來多次通過藝人的歌曲講述「曠野」世界觀，此次預告也是繼續描述SM的「元宇宙」。



另外，SM娛樂時隔十年策劃的冬季專輯《2021 Winter SMTOWN ： SMCU EXRPESS》在27日發表，多組歌手互相合作的十首歌曲收錄其中，並為每組歌手製作對應版本的實體專輯。並且30日起「SMTOWN EXPERIENCE：PLAY@KWANGYA」展覽將通過SM聖水洞新大樓一層的三面大型螢幕牆展現SM世界觀相關內容。此次大型project還動員藝人們錄製 「Pink Christmas Wishes from KWANGYA」、「has arrived @KWANGYA STATION」和「Pink Blood Quiz Show」等主題影片進行大幅宣傳。



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