「SMCU EXPRESS列车长」李秀满现身SM演唱会预告，载各车厢里的艺人们去「旷野」！

网友笑称李秀满的造型不像列车长，更像日军~~XD





SM家族2022年元旦线上演唱会「SMTOWN LIVE 2022：SMCU EXPRESS@KWANGYA」预告在28日释出。出演阵容包括KANGTA、BoA、东方神起、Super Junior、少时太妍&孝渊、SHINee温流&Key&珉豪、EXO Kai、Red Velvet、NCT各队、aespa以及混合限定女团GOT the beat和多位DJ。将於2022年1月1日周六下午1点通过SM各大社交平台免费直播。



预告片中，SM代表李秀满化身SMCU EXPRESS列车长，外套上是各组合的徽章图案，帽子再次强调SMCU EXPRESS。李秀满打一个响指开启旅程，载著位於各车厢的艺人们开往旷野站，列车经过太空和荒漠，中途改变目的地后抵达。SM近年来多次通过艺人的歌曲讲述「旷野」世界观，此次预告也是继续描述SM的「元宇宙」。



另外，SM娱乐时隔十年策划的冬季专辑《2021 Winter SMTOWN ： SMCU EXRPESS》在27日发表，多组歌手互相合作的十首歌曲收录其中，并为每组歌手制作对应版本的实体专辑。并且30日起「SMTOWN EXPERIENCE：PLAY@KWANGYA」展览将通过SM圣水洞新大楼一层的三面大型萤幕墙展现SM世界观相关内容。此次大型project还动员艺人们录制 「Pink Christmas Wishes from KWANGYA」、「has arrived @KWANGYA STATION」和「Pink Blood Quiz Show」等主题影片进行大幅宣传。



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