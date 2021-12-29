[提及劇情]《緣來大飯店》導演郭在容用這3個彩蛋致敬自己的經典作品《我的野蠻女友》！

年底壓軸浪漫電影《緣來大飯店》，劇情描述在一家大飯店中，這段聖誕節到年末的一週期間，有投宿客、餐廳常客以及工作人員、主管與飯店代表等，許多緣份的交織妙不可言。

《緣來大飯店》由《我的野蠻女友》《緣起不滅》導演郭在容執導，在本次片中他也再度以3大橋段來讓大家再度想起他的經典作品《我的野蠻女友》，希望大家之後欣賞本片的時候也可以留意這些有趣的畫面喔！



1、《我的野蠻女友》男主角經典囑咐相親男橋段

《緣來大飯店》其中一段感情是一位相當照顧旗下歌手的經紀人尚勳（李光洙飾），陪著歌手李康（徐康俊飾）走過低潮而現在走上花路，隨著知名度水漲船高，也有大型經紀公司與他接洽。尚勳希望他有更好的發展，打算放他翱翔，臨走前向大公司的代表交代著：「我們小康，不喜歡上綜藝節目，吃東西的時候是小孩子口味，但你只要勸他對身體好他就會吃……」



令人想起《我的野蠻女友》中車太鉉曾在全智賢離開座位時，一一叮嚀來相親的男性，「到咖啡廳就要點咖啡，被她打要裝作很痛的樣子…」讓全智賢立刻奪門而出追到捷運站的一幕經典劇情。



2、《我的野蠻女友》經典配樂「卡農」

《緣來大飯店》中其實也多次出現了卡農的背景音樂，不過最經典的部分是在飯店經理昭珍（韓志旼飾）在婚禮上演唱祝歌的一段，片中她的背景是學生時期就玩樂團的鍵盤手兼主唱，於是當她自彈自唱的婚禮祝歌也是由卡農旋律改編。《我的野蠻女友》中全智賢曾要求車太鉉帶著一朵玫瑰花在全班面前獻給她，而她在舞台上彈奏著鋼琴，也就是這一曲經典的「卡農」

旋律。



3、《我的野蠻女友》時空膠囊VS《緣來大飯店》緩慢郵筒

《緣來大飯店》飯店經理昭珍意外得知暗戀15年的好友昇孝（金英光飾）即將與交往不久的女友閃電結婚，突然想起自己曾經與昇孝到注文津海邊的「緩慢郵筒」寄出過明信片，因為緩慢郵筒要一年後才會收到訊息，原本自己打算1年後更進一步告白，但對方都要結婚了她只好攔截並銷毀那封信……在《我的野蠻女友》中是全智賢與車太鉉在一棵大樹下埋下了時空膠囊，並相約兩年後再來打開。導演同樣使用時光梗，讓主角們寄信給未來的自己。



《緣來大飯店》敘述在聖誕節到迎接新年的這一週，將發生許多令人意外的緣份，幸福也許就在身邊，12月30日全台獻映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞