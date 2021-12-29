《酒鬼都市女人們》李善彬&韓善伙&鄭恩地將一起亮相《SNL KOREA》！已經開始期待三位的出演～

人氣劇《酒鬼都市女人們》的三位女主角李善彬、鄭恩地和韓善伙不斷傳來好消息，這次是要亮相《SNL KOREA2》。

《SNL Korea》是tvN電視台的一檔成人搞笑節目，以成人喜劇和政治諷刺為主，在觀眾中極有人氣，每期節目都會邀請當紅明星擔任嘉賓。節目通過演繹在韓國電視裡無法看到的19禁幽默和讓人痛快的諷刺幽默為大眾帶來更多的笑聲。

《SNL KOREA》節目組透露，1月8日播出的第三期節目邀請了「酒鬼閨蜜三人組」鄭恩地、李善彬、韓善伙三人亮相，這也是她們三人首次一起作為嘉賓亮相同一檔節目，且三人都曾有過出演該節目的經歷，相信屆時一定會給觀眾們帶來更多的看點。鑒於《SNL KOREA》的精髓在與通過19禁幽默來諷刺現實，因此也讓人開始期待她們要怎樣詮釋成人「笑」果了。



此外，《酒鬼都市女人們》講述的就是在職場打拚的3名30+女性，每天下班後微醺互訴衷腸的故事。因劇情穿插著各種生活境遇、職場煩心事等寫實情節，備受觀眾喜愛，口碑也隨之飆升，劇組方面已經宣布著手製作第二季，且將繼續讓李善彬、韓善伙、鄭恩地和崔始源等原班人馬出鏡。



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