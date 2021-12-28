《Running Man》公開SBS演藝大賞幕後：池錫辰練習感言又哭了，金鍾國為他出餿主意「加入《恢單4Men》吧！」

雖然是「令人難過的幕後故事」，但看著看著還是很好笑XD 王鼻子放眼明年吧！

池錫辰近日在2021 SBS演藝大賞鎩羽而歸，未能奪下大賞僅得榮譽社員賞，《Running Man》週日播出的最新一集EP.585（12-26期），公開了這「令人難過的幕後故事」。



在待機室時，池錫辰向梁世燦談起自己有多緊張，說自己在家邊走邊練習大賞感言在果感謝成員們的時候忍不住落淚：「我眼淚激動的直接掉下來，連話都說不出來，偶然看到鏡中的自己想說：『我到底在幹嘛啊？』」



仔細回想，池錫辰今年可是哭了好幾次，從其他台tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》劉在錫出道30週年特輯開始，就開啟了塵封好幾年的淚腺（自稱父親喪禮過後就沒再哭過），在MBC《玩什麼好呢？》以歌手出道也哭了至少兩次，這一切最後都在《Running Man》裡成為大家的笑柄，成為池錫辰今年很令人深刻的笑點。



*延伸閱讀：池錫辰最近淚腺發達，劉在錫：「兩週哭一次啊？為什麼都要來我節目擠眼淚？」

回到大賞幕後故事……為了幫助池錫辰緩解緊張，哈哈遞上了自己的臭襪子當獎盃供他練習，池錫辰竟然還相當配合的親吻了襪子！笑翻襪子主人！



打給劉在錫的時候，深怕池錫辰得不到大賞的金鍾國開始幫他出餿主意：「哥明年跟大嫂一起參加《同床異夢》吧！明年一定會得大賞！」但馬上被劉在錫打槍，其他人也認為池錫辰的形象不適合。



結果，「有個節目100%會得獎」金鍾國乾脆要池錫辰參加《恢單4Men》，話一出讓池錫辰仰頭大笑不已，因為那可是「離婚男」專屬的節目啊！池錫辰笑著說：「唉呀，那個程序有點複雜……」（編按：若不是還沒離婚，總愛喋喋不休的王鼻子肯定很適合那樣的脫口秀 XD）



雖然大家很愛調侃池錫辰，但包括李光洙在內，所有《Running Man》成員都很渴望池錫辰拿大賞啊！節目製作組在這幕後故事並未收錄池錫辰拿下名譽社員的畫面，倒是剪輯了一段「你是我們心中的大賞」。

「即使擁有弱爆的身體和貧弱的即興實力……奉獻了眾多歡樂的笑容製造機，是《Running Man》製作單位想要合作一輩子的社員，也是我們心中真正的大賞！」





相信「王鼻子哥」在不遠的未來很快就能拿下大賞，但無論如何，他永遠是《Running Man》不可或缺的老大哥！就算1966生的他已年過半百，但仍然很努力的與其他成員一同奔跑，跑了11年之久啊！就算實力很差，但也因為如此創造數不清的笑點啊！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞