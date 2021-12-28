《Running Man》公开SBS演艺大赏幕后：池锡辰练习感言又哭了，金钟国为他出馊主意「加入《恢单4Men》吧！」

虽然是「令人难过的幕后故事」，但看著看著还是很好笑XD 王鼻子放眼明年吧！

池锡辰近日在2021 SBS演艺大赏铩羽而归，未能夺下大赏仅得荣誉社员赏，《Running Man》周日播出的最新一集EP.585（12-26期），公开了这「令人难过的幕后故事」。



在待机室时，池锡辰向梁世灿谈起自己有多紧张，说自己在家边走边练习大赏感言在果感谢成员们的时候忍不住落泪：「我眼泪激动的直接掉下来，连话都说不出来，偶然看到镜中的自己想说：『我到底在干嘛啊？』」



仔细回想，池锡辰今年可是哭了好几次，从其他台tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》刘在锡出道30周年特辑开始，就开启了尘封好几年的泪腺（自称父亲丧礼过后就没再哭过），在MBC《玩什么好呢？》以歌手出道也哭了至少两次，这一切最后都在《Running Man》里成为大家的笑柄，成为池锡辰今年很令人深刻的笑点。



*延伸阅读：池锡辰最近泪腺发达，刘在锡：「两周哭一次啊？为什么都要来我节目挤眼泪？」

回到大赏幕后故事……为了帮助池锡辰缓解紧张，哈哈递上了自己的臭袜子当奖杯供他练习，池锡辰竟然还相当配合的亲吻了袜子！笑翻袜子主人！



打给刘在锡的时候，深怕池锡辰得不到大赏的金钟国开始帮他出馊主意：「哥明年跟大嫂一起参加《同床异梦》吧！明年一定会得大赏！」但马上被刘在锡打枪，其他人也认为池锡辰的形象不适合。



结果，「有个节目100%会得奖」金钟国干脆要池锡辰参加《恢单4Men》，话一出让池锡辰仰头大笑不已，因为那可是「离婚男」专属的节目啊！池锡辰笑著说：「唉呀，那个程序有点复杂……」（编按：若不是还没离婚，总爱喋喋不休的王鼻子肯定很适合那样的脱口秀 XD）



虽然大家很爱调侃池锡辰，但包括李光洙在内，所有《Running Man》成员都很渴望池锡辰拿大赏啊！节目制作组在这幕后故事并未收录池锡辰拿下名誉社员的画面，倒是剪辑了一段「你是我们心中的大赏」。

「即使拥有弱爆的身体和贫弱的即兴实力……奉献了众多欢乐的笑容制造机，是《Running Man》制作单位想要合作一辈子的社员，也是我们心中真正的大赏！」





相信「王鼻子哥」在不远的未来很快就能拿下大赏，但无论如何，他永远是《Running Man》不可或缺的老大哥！就算1966生的他已年过半百，但仍然很努力的与其他成员一同奔跑，跑了11年之久啊！就算实力很差，但也因为如此创造数不清的笑点啊！



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