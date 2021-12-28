這個名單太難選！《2021 SBS演技大賞》大賞候補公開：金素妍、宋慧喬、李帝勳、李荷妮上榜！

《2021 SBS演技大賞》即將在31日舉行，由申東燁、金裕貞再次合作主持。

今年SBS的成績可以說是非常出色，可以說是最高收視、話題性 All Kill 啊！近日，在官網上公布「大賞」候補名單，入圍的包含呼聲很高的金素妍、李帝勳、李荷妮，還有宋慧喬也上榜。



《Penthouse 2》＆《Penthouse 3》金素妍

金素妍在《Penthouse》飾演「千瑞璡」一角，覺得自己是世界中心的女人，想要的東西無論如何都要得手，角色設定就是高傲又惡毒。因為「千瑞璡」在每一季的處境都不同，她展現過焦躁、不安、瘋狂、發瘋等各種不同的樣貌。



《現正分手中》宋慧喬

宋慧喬飾演時尚公司「The One」的設計組組長「河英恩」，是一位冷靜的現實主義者，也是很聰明沉穩的第一主義者。這也是宋慧喬睽違3年回歸小銀幕，劇中與張基龍大談姐弟戀。



《模範的士》李帝勳

李帝勳飾演國軍特殊部隊出身的「彩虹運輸」代表司機「金道奇」，擁有天生的直覺和冷靜的判斷力，在任何危機下都不會動搖。為了復仇，他進行各種變裝，展現各種不同的「副角色」（馬上想起王道吉 XD）。



《One the Woman》李荷妮

李荷妮劇中一人分飾兩角，化身柔弱財閥媳婦「姜美娜」和火爆女檢察官「趙妍珠」，從發聲、語氣、步伐、眼神到肢體語言，再配上各種不同的造型，讓大家一眼就可以分辨出有著完全不同個性的兩個角色。



名單一公開，也在網路上引發熱烈討論。網友：「希望荷妮姐姐能收到...但是金素妍也做得很好ㅠㅠ」、「宋慧喬再怎麼有名氣，這個有點...乾脆把嚴基俊放進去吧」、「不相上下啊，好奇會是誰」、「李帝勳 模範的士真的很棒」、「除了宋慧喬，其他都能接受」、「該給金素妍了，就是現在」、「為什麼沒有朱丹泰」、「我選李荷妮，劇太有趣了」等等。

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