《出差十五夜2》首集就超爆笑！羅PD、李瑞鎮、金光奎狂鬥嘴，「美大」最後猜電影太厲害！

26日播出的《出差十五夜2》是到《內科朴院長》劇組出差，由李瑞鎮、羅美蘭、車清華、申恩廷、金光奎、徐范俊、鄭亨錫出演。

第一個遊戲「接力答題」，李瑞鎮還對羅PD說：「說慢一點，慢一點！提問時說慢一點」這讓羅PD傻眼：「這個遊戲玩的就是速度，就是這樣讓你們出錯的遊戲。」雖然第一輪失敗，但第二輪大家在羅PD還沒喊「1、2、3」時，就超快速答題，結果就這樣子成功，他們拿走所有的獎品。（製作組還表示這個遊戲到今天結束，理由：不想玩了 XD）



而第二個遊戲是「音樂問答」，聽電影的OST猜出是哪部電影，並分成兩組（李瑞鎮＆車清華＆申恩廷 VS 羅美蘭＆金光奎＆徐范俊＆鄭亨錫）競賽。過程中羅PD還一直訓練李瑞鎮喊「回答」，在經過幾輪比賽，兩組都獲得一些禮券＆按摩拖鞋。



結果...一結束李瑞鎮馬上對羅PD說：「現在我們的和他們的再來一次，一次性全部押上。」嘉賓自己搞大場面，字幕還吐槽「這是像誰啊！這麼能搞大場面」。最後李瑞鎮組獲勝，他們也拿走所有的禮券。



最後一個遊戲由李瑞鎮單獨回答，如果挑戰成功的話，製作組就會送出1000個 TVING 一個月播放券，讓他們可以免費收看《內科朴院長》。製作組播放1980年代電影OST，李瑞鎮必須說出電影名字、主演、梗概，最後三題都猜對，甚至是聽到音樂就秒答題，太強啦！李瑞鎮：「拿到播放券的1000位，要是不看的話，我絕對不會放過你。」



另外，《內科朴院長》故事改編自張奉洙的同名網絡漫畫，講述夢想成為一名真正醫生的朴院長，卻在門可羅雀的診所中苦惱醫術和商術，再次經歷殘酷現實的搞笑故事。將在1月14日首播。



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