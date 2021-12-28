这个名单太难选！《2021 SBS演技大赏》大赏候补公开：金素妍、宋慧乔、李帝勋、李荷妮上榜！

《2021 SBS演技大赏》即将在31日举行，由申东烨、金裕贞再次合作主持。

今年SBS的成绩可以说是非常出色，可以说是最高收视、话题性 All Kill 啊！近日，在官网上公布「大赏」候补名单，入围的包含呼声很高的金素妍、李帝勋、李荷妮，还有宋慧乔也上榜。



《Penthouse 2》＆《Penthouse 3》金素妍

金素妍在《Penthouse》饰演「千瑞璡」一角，觉得自己是世界中心的女人，想要的东西无论如何都要得手，角色设定就是高傲又恶毒。因为「千瑞璡」在每一季的处境都不同，她展现过焦躁、不安、疯狂、发疯等各种不同的样貌。



《现正分手中》宋慧乔

宋慧乔饰演时尚公司「The One」的设计组组长「河英恩」，是一位冷静的现实主义者，也是很聪明沉稳的第一主义者。这也是宋慧乔睽违3年回归小银幕，剧中与张基龙大谈姐弟恋。



《模范的士》李帝勋

李帝勋饰演国军特殊部队出身的「彩虹运输」代表司机「金道奇」，拥有天生的直觉和冷静的判断力，在任何危机下都不会动摇。为了复仇，他进行各种变装，展现各种不同的「副角色」（马上想起王道吉 XD）。



《One the Woman》李荷妮

李荷妮剧中一人分饰两角，化身柔弱财阀媳妇「姜美娜」和火爆女检察官「赵妍珠」，从发声、语气、步伐、眼神到肢体语言，再配上各种不同的造型，让大家一眼就可以分辨出有著完全不同个性的两个角色。



名单一公开，也在网路上引发热烈讨论。网友：「希望荷妮姐姐能收到...但是金素妍也做得很好ㅠㅠ」、「宋慧乔再怎么有名气，这个有点...干脆把严基俊放进去吧」、「不相上下啊，好奇会是谁」、「李帝勋 模范的士真的很棒」、「除了宋慧乔，其他都能接受」、「该给金素妍了，就是现在」、「为什么没有朱丹泰」、「我选李荷妮，剧太有趣了」等等。

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