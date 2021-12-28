《衣袖紅鑲邊》李俊昊&李世榮換上情侶時裝，跟粉絲們約定好：有機會一定要二搭一部現代愛情喜劇！

大家有追到剛剛中午的 LIVE 廣播嗎？小倆口你一言我一語，互動真的太甜了！（二搭～二搭～二搭～二搭～）

今天中午，MBC 熱門古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》的兩位主角李俊昊與李世榮換上情侶時裝，攜手出演Radio廣播電台節目《正午的希望曲》與觀眾粉絲們互動，大聊片場的花絮和分享角色心情，給足了滿滿的福利。



▼完整廣播電台影片：



其中，還有粉絲留言說：「拜託兩人一定要在現代相見，再合作一部作品吧！」李俊昊表示他當然很願意，李世榮附和說再合作一部作品吧！還隔空握了手，讓直播留言區的粉絲們瞬間超激動。



李俊昊：「要拍什麼類型的戲呢？」

李世榮：「喜劇不錯啊。」

李俊昊：「對啊，我們在拍攝現場也有聊到如果一起拍現代劇，就一起拍個喜劇吧～。」

李世榮：「愛情喜劇也好，只是喜劇也好。」

兩人都表示想要演讓心情輕鬆一點的戲，想一想都忍不住嘆息說：「這樣就真的太好了。」



大家也想看兩人合作一部現代愛情喜劇嗎？小編覺得這主意真的太好了！！！XD 完全可以當作穿越到現代兩人的續緣之作，前世今生，投胎轉世再相遇吧～。

PS：劇本比如說兩人都是演員，接下了《衣袖紅鑲邊》的古裝劇本，過程還不斷想起前世的記憶，然後在現代幸福生活，結婚生子，太美好了～！（這一段是我純粹的個人幻想XD）



此外，有粉絲問到關於兩人的角色，在歷史上是已知的悲劇收場，那有什麼理由一定要追看結局嗎？雖然不能透露劇情，但俊昊表示他記得彩排時，他跟李世榮都哭得很慘，無條件一定要看，毫無理由的一定會哭得很慘。



此外，1月1日當天將播出《衣袖紅鑲邊》EP.16-17大結局，當晚連播兩集，祈禱這部劇的收視率能破15%，Fighting！！！

▼EP.16預告



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