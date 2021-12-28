《現正分手中》逢聖誕佳節收視8→4.9%創新低，又遇上跨年夜的《SBS演技大獎》將停播一集！

連續停播又遇上聖誕節夜晚，週末還有一堆新劇上檔，看來剩下的時間也會是場硬仗啊！下週《現正分手中》就要大結局了，大家準備好收尾了沒～？（到底是HE還是BE呢）

《現正分手中》上週末在平安夜與聖誕節播出了EP.12-13，遺憾的是保持在6%成績的收視率，一下子跌到5.7%與4.9%，剩下三集就要大結局，究竟有沒有機會讓收視回溫呢？

另外，因12月31日（週五）遇上直播《SBS演技大獎》而停播一集，1月1日播出EP.14，本劇也將在1月7~8日迎來EP.15-16的大結局。從一開始營造出男女主角的感情路，始終向著分手前進，究竟會是 Happy Ending 還是 Bad Ending，也讓觀眾們非常好奇。

接下來會談及最新兩集（EP.12-13）的關鍵劇情發展，不想被雷到的讀者，請先離開文章，不要再往下拉喔！



尹在國（張基龍 飾）邀請河英恩（宋慧喬 飾）和他一起去巴黎，但英恩目前需要站穩事業，父母又面臨離婚危機，閨蜜更是身患重病、時日無多，此時的她無法拋開一切和在國離開韓國生活。



在國真正的舞台在巴黎，也無法待在韓國發展，兩人最終決定在分開的剩下一個月裡，好好愛對方，珍惜剩下可以相處的時光。



閨蜜美淑（朴孝珠 飾）穿著英恩為她準備的特製禮服，在舞台上發光發熱的模樣，讓人看了感動～。



離別前，英恩送給了在國新的包包，讓他能夠在異地重新出發，英恩表示如果未來有機會再見面，就不會逃避感情，在國也表示到了那一刻，自己也絕不會放手，兩人笑著送走對方。

▼EP.14預告：



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