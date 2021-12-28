《现正分手中》逢圣诞佳节收视8→4.9%创新低，又遇上跨年夜的《SBS演技大奖》将停播一集！

连续停播又遇上圣诞节夜晚，周末还有一堆新剧上档，看来剩下的时间也会是场硬仗啊！下周《现正分手中》就要大结局了，大家准备好收尾了没～？（到底是HE还是BE呢）

《现正分手中》上周末在平安夜与圣诞节播出了EP.12-13，遗憾的是保持在6%成绩的收视率，一下子跌到5.7%与4.9%，剩下三集就要大结局，究竟有没有机会让收视回温呢？

另外，因12月31日（周五）遇上直播《SBS演技大奖》而停播一集，1月1日播出EP.14，本剧也将在1月7~8日迎来EP.15-16的大结局。从一开始营造出男女主角的感情路，始终向著分手前进，究竟会是 Happy Ending 还是 Bad Ending，也让观众们非常好奇。

接下来会谈及最新两集（EP.12-13）的关键剧情发展，不想被雷到的读者，请先离开文章，不要再往下拉喔！



尹在国（张基龙 饰）邀请河英恩（宋慧乔 饰）和他一起去巴黎，但英恩目前需要站稳事业，父母又面临离婚危机，闺蜜更是身患重病、时日无多，此时的她无法抛开一切和在国离开韩国生活。



在国真正的舞台在巴黎，也无法待在韩国发展，两人最终决定在分开的剩下一个月里，好好爱对方，珍惜剩下可以相处的时光。



闺蜜美淑（朴孝珠 饰）穿著英恩为她准备的特制礼服，在舞台上发光发热的模样，让人看了感动～。



离别前，英恩送给了在国新的包包，让他能够在异地重新出发，英恩表示如果未来有机会再见面，就不会逃避感情，在国也表示到了那一刻，自己也绝不会放手，两人笑著送走对方。

▼EP.14预告：



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