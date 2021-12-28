[好片推薦]《緣來大飯店》「人生如果照著計劃走，怎麼會有趣呢？」當緣份來敲門時，你有選擇幸福的勇氣嗎

[無雷]今年壓軸浪漫新年電影《緣來大飯店》即將於本週上映，劇中發生在飯店中的事件主角環環相扣，交織成許多奇妙的緣份，不過當緣份將生命中的愛情帶到了你的面前，也需要拿出勇氣選擇幸福！

飯店代表金容振（李棟旭飾）有偶數強迫症，因家中水管問題而入住旗下飯店，意外遇見了熱愛舞台劇的房務女孩白貳玲（韓諧音100、2、0）（元真兒飾），緣份雖讓兩人相遇，但如何跨越身份背景的差異而更進一步呢？來到飯店舉行女兒的婚禮並找尋初戀情人的凱薩琳（李惠英飾），面對仍對逝去的愛妻念念不忘的他該如何自處呢？





一邊考公務員一邊打工的朴載榮（姜河那飾），被女友通報分手後決定奢侈一次，拿出租屋押金入住飯店一週，奇異舉動卻引發飯店人員的特別關注…飯店經理昭珍（韓志旼飾）被算命老師告知緣份將至，暗戀多年的好友昇孝（金英光飾）竟突然宣布婚訊，令她悵然若失，這份感情能夠有結果嗎？經紀人尚勳（李光洙飾）陪著歌手李康（徐康俊飾）從低潮走上花路，在大型經紀公司紛紛挖角的同時，尚勳是否該放手？





劇中一開始就告訴大家，人的未來是無法被規劃與預測的，人生如果照著計劃進行，那也意味著失去了樂趣。在新年即將來臨的前一週，這些在飯店工作或入住的人們，將面臨什麼樣的挑戰以及人生中難得的緣份？而當機會來臨時，他們又該做出哪些不讓自己後悔的選擇？拿出勇氣選擇幸福吧！



在年末，《緣來大飯店》這樣的電影讓人感到暖心，以及對新的一年充滿希望。讓我們對自己說一聲「今年辛苦了」而迎向新的挑戰，緣份妙不可言，連明天的事情都說不準更何況是未來，片中的主角們也面臨許多抉擇，不管是對事業、對感情、對夢想、對生活，都將迎來全新局面，也讓觀眾們感受到了無限幸福。



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