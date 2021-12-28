池錫辰頒獎禮上接不住車銀優的臨場發揮，劉在錫發簡訊向HAHA吐槽：大哥太弱了XD

劉在錫雖然缺席了《2021 SBS演藝大賞》頒獎典禮，但並不妨礙他在「場外」吐槽。

12月18日，《2021 SBS演藝大賞》隆重舉辦，作為SBS看板綜藝節目的《Running Man》，幾乎是全員出席。劉在錫則因為當時被確診患上COVID-19而被居家隔離未能到場，只能在家看轉播的他不忘發簡訊和其他RM成員們交流，其中他和HAHA的交談內容還在《Running Man》裡公開了。



當天頒獎禮上，《Running Man》的「王鼻子大哥」池錫辰作為新人獎的頒獎嘉賓登台，另一位同台的嘉賓是「臉蛋天才」車銀優，看到他們站在一起，成員們吐槽是「爸爸和兒子」。車銀優說道：「我聽說池錫辰前輩是RM裡最有時尚潮味的人。」這句話其實是他的臨場發揮，並沒有寫在腳本裡，池錫辰聽了之後回答：「我的時尚也曾成為話題...」並迅速結束了這一話題，接著又有些結巴地表示：「獲得新人獎的是...是誰呢？」引得RM成員們哈哈大笑，梁世燦調侃：「兩人完全不熟」，金鍾國也稱：「完全没有默契。」



這一幕就被正在家中看電視轉播的劉在錫捕捉到了，隨後他就給HAHA發了簡訊，說：「池錫辰在直播裡的臨場發揮太弱了」、「池錫辰不會拿大賞，之前我也想過他可能會拿，（但現在看來）絕對不可能了。」



池錫辰雖然是《Running Man》裡的大哥，但並不妨礙弟弟妹妹們喜歡吐槽、調侃他，一方面是為了節目效果，另一方面也證明大哥心寬，並不是小肚雞腸愛記仇的人，同時說明《Running Man》成員們之間相處模式就是這樣輕鬆自然，像家人好友一般。



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