《那年，我們的夏天》口碑推動收視率節節攀升，最新劇照崔宇植&金多美圖書館偶遇超有CP感！

韓網友對這部劇幾乎一邊倒的好評，上周第6集的結尾讓不少人淚腺失守，收視率也終於突破4%！ #那年，我們的夏天 #崔宇植 #金多美

崔宇植和金多美主演的SBS月火劇《那年，我們的夏天》昨日公開了兩組劇照，先是在圖書館偶遇的延秀和崔雄，透過書籍縫隙發現彼此後都有點驚訝，雖然仍然魚店尷尬，但氣氛已經有微妙轉變。







另一組劇照裡，延秀來到崔雄父母的餐廳，崔雄表情僵硬，父母送延秀離開時延秀的臉上也露出一絲難堪，讓人好奇兩人究竟發生什麼事。







上周播出的第6集裡，崔雄告訴延秀他都記得在半夢半醒間說過的話，流著淚問延秀：「那妳明天要假裝妳不記得！我們這樣對嗎？ 」延秀也醒悟自己沒有崔雄根本無法活下去，兩個人終於開始面對內心的感情。



然而第7集預告裡，兩人又開始後悔昨晚的行為，在逃避現實的地方偶遇彼此。 崔雄說：「就是這種感覺。 被當成傻瓜，看著你自己一步步走遠的感覺。 」之後冷漠地轉身離開。 製作組表示兩人意識到到對彼此仍有感情，但還不敢面對自己的內心，所以產生了「重逢後遺症」。這一周的7、8集裡，就將出現令兩人改變的關鍵事件！



《那年，我們的夏天》從第3集開始收視率穩步上升，尤其第6集刷新自身最高紀錄4%，相關影片衝上Naver TV TOP 10和當日Youtube人氣影片TOP 3，在Netflix韓國排行榜也進入TOP2：





崔宇植把前男友的煎熬心理詮釋得看似平淡實則深刻，金多美也把前女友的坎坷身世演得非常有現實感。兩人從19歲初遇到相戀、分手，再到29歲的重逢，10年間的曲折敘事令觀眾紛紛忍不住代入角色。



韓國網路上不論以女生為主還是男生為主的論壇，全都對這部劇給出好評：「超有趣」、「第6集真的哭很大」、「說實話到3集感覺還好，但第4集開始突然引人入勝，前邊的鋪墊也全都拼湊起來了」、「不喜歡romance類型的我也看的津津有味」、「除了愛情還有許多其他元素讓人共鳴」、「 看似不經意其實非常細膩」、「瘋狂代入劇情中」、「一開始被李浚赫的俊美迷住，後來發現男女主的感情線簡直不要太讚」、「拜託大家一定要看！」



第7集今晚就要通過tvN和Netflix公開啦，本放死守預定！



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