《那年，我们的夏天》口碑推动收视率节节攀升，最新剧照崔宇植&金多美图书馆偶遇超有CP感！

韩网友对这部剧几乎一边倒的好评，上周第6集的结尾让不少人泪腺失守，收视率也终於突破4%！ #那年，我们的夏天 #崔宇植 #金多美

崔宇植和金多美主演的SBS月火剧《那年，我们的夏天》昨日公开了两组剧照，先是在图书馆偶遇的延秀和崔雄，透过书籍缝隙发现彼此后都有点惊讶，虽然仍然鱼店尴尬，但气氛已经有微妙转变。







另一组剧照里，延秀来到崔雄父母的餐厅，崔雄表情僵硬，父母送延秀离开时延秀的脸上也露出一丝难堪，让人好奇两人究竟发生什么事。







上周播出的第6集里，崔雄告诉延秀他都记得在半梦半醒间说过的话，流著泪问延秀：「那你明天要假装你不记得！我们这样对吗？ 」延秀也醒悟自己没有崔雄根本无法活下去，两个人终於开始面对内心的感情。



然而第7集预告里，两人又开始后悔昨晚的行为，在逃避现实的地方偶遇彼此。 崔雄说：「就是这种感觉。 被当成傻瓜，看著你自己一步步走远的感觉。 」之后冷漠地转身离开。 制作组表示两人意识到到对彼此仍有感情，但还不敢面对自己的内心，所以产生了「重逢后遗症」。这一周的7、8集里，就将出现令两人改变的关键事件！



《那年，我们的夏天》从第3集开始收视率稳步上升，尤其第6集刷新自身最高纪录4%，相关影片冲上Naver TV TOP 10和当日Youtube人气影片TOP 3，在Netflix韩国排行榜也进入TOP2：





崔宇植把前男友的煎熬心理诠释得看似平淡实则深刻，金多美也把前女友的坎坷身世演得非常有现实感。两人从19岁初遇到相恋、分手，再到29岁的重逢，10年间的曲折叙事令观众纷纷忍不住代入角色。



韩国网路上不论以女生为主还是男生为主的论坛，全都对这部剧给出好评：「超有趣」、「第6集真的哭很大」、「说实话到3集感觉还好，但第4集开始突然引人入胜，前边的铺垫也全都拼凑起来了」、「不喜欢romance类型的我也看的津津有味」、「除了爱情还有许多其他元素让人共鸣」、「 看似不经意其实非常细腻」、「疯狂代入剧情中」、「一开始被李浚赫的俊美迷住，后来发现男女主的感情线简直不要太赞」、「拜托大家一定要看！」



第7集今晚就要通过tvN和Netflix公开啦，本放死守预定！



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