《Running Man》宋智孝被指「看男人眼光太差」，剪頭髮也是有原因的！金鐘國直點頭：前男友是超級大渣男！

《Running Man》女星宋智孝新年戀愛運曝光，已經有粉絲開始為她揪心了。

2022年即將開啟，不少人都會算命預測新一年的運勢，《Running Man》就迎合了大眾意願，新一期的節目里請來了算命先生來測成員們的新年運勢，大家最關心的內容之一就是宋智孝的戀愛運。

算命先生的一句「她缺乏看男人的眼光，可能會被想要利用她的男人騙，你們要多多幫助她」，讓所有成員們為之擔憂，眾人紛紛贊同算命先生的話，金鐘國也立馬說道：「對！！所以她之前遇到的都是超級大渣男」，隨著對方的話語順勢爆料宋智孝的舊情史，氣得宋智孝當場想要發飆，朝著金鐘國瞪了瞪眼 。



當聽到算命先生說：「看你的八字是夏季綻放的花朵，但周圍卻有很多刀，所以性格敏感，經常會自責，尤其是今年和去年運勢非常差，所以你總是想要去改變。 」聽到這裡，宋智孝大嘆「太準了」，並透露「所以我才去剪頭髮」，算是公開解釋了這段時間頻繁上熱搜的「短髮造型爭議」，歐尼也只是想要通過改變來調整自己的運勢而已。



算命先生又看了看宋智孝的八字，說道：「你明年將會迎來一個新挑戰，工作運非常好，也許是電影也許是電視劇。 」暗示宋智孝明年將在工作上有一番作為。得知宋智孝明年工作運勢非常不錯，粉絲和網友們也為她開心，期待她在作品上有新成就。

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