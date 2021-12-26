「以後給你更多更好的」張東民在婚紗拍攝現場求婚，向新娘送玩具戒指+車鑰匙！

張東民曬出新娘親自設計的婚戒，和工作人員一起籌謀驚喜求婚，回報婚戒禮物~~

著名綜藝人張東民19日和年下6歲的圈外人在濟州島舉辦婚禮，兩人通過熟人介紹，在高爾夫球場相識。當天婚禮之前通過個人YouTube頻道，和婚禮司儀俞世潤、劉相務進行短暫直播。



婚紗拍攝現場影片也於23日通過YouTube公開，婚紗拍攝日之前在會議室向工作人員討教關於求婚儀式的建議，打算在妝髮最美的時候，在婚紗拍攝現場，向新娘求婚。



到求婚前一刻，張東民依然和導演討論細節，不讓求婚有一絲失誤。在大家的歡呼和見證下，張東民遞上大花束，單膝下跪，念起準備好的手寫信：「致我親愛的yujin，很好奇收到突然驚喜的yujin的表情會怎麼樣，所以一直笑不停，感謝總是令我喜笑顏開。婚禮也沒法盛大舉辦，蜜月旅行也沒法去，感謝都能體諒這些事。為了我放棄和理解的事情，我會以世上任何事都無法比較的程度去填補這一切。雖然我還有很多不足，但覺得只要我們在一起，都會變得完美，我愛你，願意嫁給我嗎？」新娘給出肯定的答案。



新娘打開張東民準備的求婚禮物，是一顆玩具寶石戒指，幫新娘戴到小手指上，新娘非常滿意。張東民補充道：「盒子里其實還有一個禮物」，原來是車鑰匙，張東民笑稱：「表情終於變明朗了。」張東民給新娘披上外套，領著新娘到攝影室外。新娘看到用粉色蝴蝶結和「I LOVE YOU」裝飾的轎車禮物，給張東民一個感謝的懷抱。張東民甜蜜說道：「歐巴以後會給你更多更好的。」這時岳母從後面，拍了張東民屁股XD

Whilte@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞