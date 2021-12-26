《那年，我們的夏天》花絮！兩大人氣插畫家「高午」崔宇植、「努亞」郭東延真實繪畫實力公開

由崔宇植、金多美、金聖喆、盧正義主演的《那年，我們的夏天》，講述曾經的全校第一與全校最後一名，因十年前高中拍攝的紀錄片「逆行」引發話題，讓兩人被迫再次站在鏡頭前，是部描述他們之間複雜微妙感情的劇。

最新公開的 NG 花絮中，有段是高午（崔宇植 飾）和努亞（郭東延 飾）現在作畫的片段，正式拍攝兩人都非常專注在自己的作品上。拍攝結束後，郭東延的畫筆依舊沒有放下，還用作真摯的表情亂畫中（笑），崔宇植也點燃藝術魂，繪畫實力大公開！（所以到底是誰抄襲誰呢 XD）



郭東延表示：「因為與金允珍導演的緣分，所以短暫在《那年，我們的夏天》出演。因為是很有魅力很有趣的劇本，短暫出演也很開心，來現場有原來就挺熟悉的演員、工作人員們，拍攝過程也很愉快，希望大家多多喜愛。」



《那年，我們的夏天》目前播至第6集，收視有逐漸上升趨向（目前是4％）。雖然收視較為普通，不過在網路上討論熱烈，韓國論壇也有不少相關熱帖，YouTube點擊率、OTT播放平台Netflix、wavve的排名也都很高。



在第7集預告中，崔雄被延秀追趕：「最好的防禦是等到能夠冷靜對話的時候，也就是逃跑。」兩人在崔雄父母的店裡吃飯，氣氛可怕得誰都不敢靠近。還有 NJ 向崔雄告白並主動靠近，這一幕被延秀看到。希望...兩人可以趕快複合在一起啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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