《Running Man》新年算卦：「宋智孝沒有看男人的眼光」引成員共鳴，梁世燦對全昭旻不來電的真正原因終於揭曉！

今晚即將播出的SBS《Running Man》為成員們占卜新年運勢，算卦師傅頻頻語出驚人，讓人超想看完整版！XD
宋智孝出道以來只傳過兩次緋聞，一次是和CJ娛樂公司代表白昌洙拍拖一年，另一次就是和Gary，但自從Gary退出節目後兩人鮮少互動，「週一情侶」也就這樣無疾而終。 不過最近很多人看好金鍾國和宋智孝的互動，認為他們一個愛去健身房、一個愛在家躺著，互不干涉十分合拍。
對於新一年裡宋智孝的戀愛運，卦師表示：「沒有看男人的眼光，有可能被欺負，大家要幫她才行。 」還沒說完就獲得成員們強烈同意。 卦師還爆料起宋智孝之前的戀愛史，讓她一度火大！
對於事業運，卦師表示宋智孝會在2022年嘗試不同的挑戰，有可能是電影或電視劇。 宋智孝：「我最近覺得很累，似乎不應該繼續（算命）了。 」讓人很好奇究竟聊到什麼。
另一邊，全昭旻問卦師：「梁世燦為什麼不喜歡我？ 」卦師表示：「梁世燦喜歡年輕女生。 世燦的心裡有另一個人......」接二連三的算卦結果讓梁世燦驚慌：「這都能看到嗎？ 」卦師還說全昭旻有特殊能力，令氣氛瞬間恐怖起來！超想看這期節目XD
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