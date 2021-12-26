「以后给你更多更好的」张东民在婚纱拍摄现场求婚，向新娘送玩具戒指+车钥匙！

张东民晒出新娘亲自设计的婚戒，和工作人员一起筹谋惊喜求婚，回报婚戒礼物~~

著名综艺人张东民19日和年下6岁的圈外人在济州岛举办婚礼，两人通过熟人介绍，在高尔夫球场相识。当天婚礼之前通过个人YouTube频道，和婚礼司仪俞世润、刘相务进行短暂直播。



婚纱拍摄现场影片也於23日通过YouTube公开，婚纱拍摄日之前在会议室向工作人员讨教关於求婚仪式的建议，打算在妆发最美的时候，在婚纱拍摄现场，向新娘求婚。



到求婚前一刻，张东民依然和导演讨论细节，不让求婚有一丝失误。在大家的欢呼和见证下，张东民递上大花束，单膝下跪，念起准备好的手写信：「致我亲爱的yujin，很好奇收到突然惊喜的yujin的表情会怎么样，所以一直笑不停，感谢总是令我喜笑颜开。婚礼也没法盛大举办，蜜月旅行也没法去，感谢都能体谅这些事。为了我放弃和理解的事情，我会以世上任何事都无法比较的程度去填补这一切。虽然我还有很多不足，但觉得只要我们在一起，都会变得完美，我爱你，愿意嫁给我吗？」新娘给出肯定的答案。



新娘打开张东民准备的求婚礼物，是一颗玩具宝石戒指，帮新娘戴到小手指上，新娘非常满意。张东民补充道：「盒子里其实还有一个礼物」，原来是车钥匙，张东民笑称：「表情终於变明朗了。」张东民给新娘披上外套，领著新娘到摄影室外。新娘看到用粉色蝴蝶结和「I LOVE YOU」装饰的轿车礼物，给张东民一个感谢的怀抱。张东民甜蜜说道：「欧巴以后会给你更多更好的。」这时岳母从后面，拍了张东民屁股XD

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