《那年，我们的夏天》花絮！两大人气插画家「高午」崔宇植、「努亚」郭东延真实绘画实力公开

由崔宇植、金多美、金圣喆、卢正义主演的《那年，我们的夏天》，讲述曾经的全校第一与全校最后一名，因十年前高中拍摄的纪录片「逆行」引发话题，让两人被迫再次站在镜头前，是部描述他们之间复杂微妙感情的剧。

最新公开的 NG 花絮中，有段是高午（崔宇植 饰）和努亚（郭东延 饰）现在作画的片段，正式拍摄两人都非常专注在自己的作品上。拍摄结束后，郭东延的画笔依旧没有放下，还用作真挚的表情乱画中（笑），崔宇植也点燃艺术魂，绘画实力大公开！（所以到底是谁抄袭谁呢 XD）



郭东延表示：「因为与金允珍导演的缘分，所以短暂在《那年，我们的夏天》出演。因为是很有魅力很有趣的剧本，短暂出演也很开心，来现场有原来就挺熟悉的演员、工作人员们，拍摄过程也很愉快，希望大家多多喜爱。」



《那年，我们的夏天》目前播至第6集，收视有逐渐上升趋向（目前是4％）。虽然收视较为普通，不过在网路上讨论热烈，韩国论坛也有不少相关热帖，YouTube点击率、OTT播放平台Netflix、wavve的排名也都很高。



在第7集预告中，崔雄被延秀追赶：「最好的防御是等到能够冷静对话的时候，也就是逃跑。」两人在崔雄父母的店里吃饭，气氛可怕得谁都不敢靠近。还有 NJ 向崔雄告白并主动靠近，这一幕被延秀看到。希望...两人可以赶快复合在一起啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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