徐玄太有心了～♥ 認證照也是時裝秀，根據餐車氛圍換衣服！

少女時代忙內徐玄超有Sense。

娛樂圈裡，藝人明星們互送咖啡車、餐車、零食車很常見，為了傳達謝意，他們一般都會開心地在車前拍下認證照並上傳到個人SNS上，隔空喊話謝謝送禮的人。 這只是明星們的常規路線，徐玄就不同了，她不僅會曬認證照，還會根據咖啡車的顏色換上與之匹配的服裝，將自己融入到餐車情境中去。

馬上就要到聖誕節了，徐玄就穿上了翠綠色的套裝，把自己打扮成一棵聖誕樹，頭上還戴著鹿角頭箍，十分的可愛。



以白色為主的小卡車上是綠色的文字，徐玄就以淺藍色格紋套裝Look亮相，腳踩米白色的長靴，打造暖冬氛圍。



又是白色的餐車，但是因為有暖暖的燈光點綴，整體顯得十分溫馨。徐玄就用手套和帽子作為整個Look的點睛之筆，搭配淺粉色毛呢大衣，突顯鄰家女孩氣質。



夢幻的紫色和粉色肯定是絕配啦，變身夢幻小公主的徐玄太美了。



亮眼的橘色穿什麼才能更突出呢？一身米白色套裙裝扮的徐玄顯得既端莊又文靜，像是富家千金出遊。



藍色與粉色的撞色，大膽有清新，沒有比牛仔褲+藍色襯衫更能體現徐玄青春活力的裝扮了，色彩正好與餐車相呼應。



深淺不一的兩種紫色混搭的餐車前是穿著印花扎染上衣和牛仔褲的徐玄，色調統一，眼睛很治愈。



徐玄解釋其實大部分時間在片場時穿的都是寬鬆休閒舒適的運動服，但拍攝認證照時還是希望以最好的面貌示人，所以會根據餐車氛圍換衣服，這是對粉絲和送餐車人的禮貌。其實徐玄很會穿衣打扮，私服穿搭一直是廣大年輕女生模仿的對象，每一次私服出鏡都能帶給人絕佳的視覺體驗，甜美靚麗優雅大氣溫婉，能夠營造出各種氣質。



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