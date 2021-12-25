《某一天》結局被批爛尾！李明佑導演：「這不是追兇的戲劇」更強調「賢秀的錯誤誰都有可能犯」

有看《某一天》的你，對導演的說明還滿意嗎～

Coupang Play原創劇《某一天》已於上週完結，有金秀賢及車勝元兩大韓流男神飆演技，已為平台創下254%用戶增長。不過，有些觀眾對於結局並不滿意，認為「交代的不清不楚」，而導演李明佑已於‎韓媒NEWS 1的專訪中悄悄解釋了劇情為何如此安排。

▼李明佑導演在結局《某一天》曾入鏡客串



《某一天》改編自英國BBC影集《司法正義》，是李明佑導演自2014年SBS月火劇《Punch》與2017年SBS月火劇《悄悄話》後，推出的第三部探討司法作制度之作，李明佑認為前兩部作品是以上流社會為背景，但《某一天》是以最低限度保護底層百姓的故事。



▼《Punch》&《悄悄話》



導演認為劇中賢秀（金秀賢 飾）的事情如果發生在自己身上，難保會不同於賢秀般慌張失措，同時也強調「不論自己是劇裡的警察、法官或是檢察官，都有可能做出一樣的行為」，意指每個人都有可能做出像劇中人物一樣的判斷失誤。



劇中徐秀珍律師（李雪 飾）在開庭辯護時讓手機大響，鈴聲更採用了某手機品牌實際的鈴聲，那全都是刻意安排的橋段，導演說：「希望讓觀眾當下也懷疑『是我的手機響了嗎？』製造觀眾的同理心，傳達『這是每個人都會犯的錯』。」



「這部戲劇並不是一部尋找犯人的電視劇」，導演坦言《某一天》製作的用意是在揭露司法制度的漏洞，但卻出現了比想像中更多的討論，討論「犯人是誰？」，這讓他出乎意料。不過也說自己「很努力將任何嫌疑人拍得很可疑」，所以也能理解觀眾有多盼望真兇被揭發出來。



導演也說了，電視劇中後期的重點戲碼就是審判（官司），實際上去看真實的開庭，並沒有什麼戲劇性，反而是很沉悶的，因此在法庭戲上加強了檢方與辯方的攻防內容。



該訪談中，導演不斷強調，「無論你是不是自願的，都有可能被捲進官司中，是任何人都有可能發生的事情」，雖然法律很難、很複雜，但他懇切的希望人們能更加關注司法制度。

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