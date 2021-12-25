《某一天》结局被批烂尾！李明佑导演：「这不是追凶的戏剧」更强调「贤秀的错误谁都有可能犯」

有看《某一天》的你，对导演的说明还满意吗～

Coupang Play原创剧《某一天》已於上周完结，有金秀贤及车胜元两大韩流男神飙演技，已为平台创下254%用户增长。不过，有些观众对於结局并不满意，认为「交代的不清不楚」，而导演李明佑已於‎韩媒NEWS 1的专访中悄悄解释了剧情为何如此安排。

▼李明佑导演在结局《某一天》曾入镜客串



《某一天》改编自英国BBC影集《司法正义》，是李明佑导演自2014年SBS月火剧《Punch》与2017年SBS月火剧《悄悄话》后，推出的第三部探讨司法作制度之作，李明佑认为前两部作品是以上流社会为背景，但《某一天》是以最低限度保护底层百姓的故事。



▼《Punch》&《悄悄话》



导演认为剧中贤秀（金秀贤 饰）的事情如果发生在自己身上，难保会不同於贤秀般慌张失措，同时也强调「不论自己是剧里的警察、法官或是检察官，都有可能做出一样的行为」，意指每个人都有可能做出像剧中人物一样的判断失误。



剧中徐秀珍律师（李雪 饰）在开庭辩护时让手机大响，铃声更采用了某手机品牌实际的铃声，那全都是刻意安排的桥段，导演说：「希望让观众当下也怀疑『是我的手机响了吗？』制造观众的同理心，传达『这是每个人都会犯的错』。」



「这部戏剧并不是一部寻找犯人的电视剧」，导演坦言《某一天》制作的用意是在揭露司法制度的漏洞，但却出现了比想像中更多的讨论，讨论「犯人是谁？」，这让他出乎意料。不过也说自己「很努力将任何嫌疑人拍得很可疑」，所以也能理解观众有多盼望真凶被揭发出来。



导演也说了，电视剧中后期的重点戏码就是审判（官司），实际上去看真实的开庭，并没有什么戏剧性，反而是很沉闷的，因此在法庭戏上加强了检方与辩方的攻防内容。



该访谈中，导演不断强调，「无论你是不是自愿的，都有可能被卷进官司中，是任何人都有可能发生的事情」，虽然法律很难、很复杂，但他恳切的希望人们能更加关注司法制度。

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