韓網民請願廢除JTBC電視台：「《雪降花》美化安企部、歪曲民主化歷史，是對韓國憲政進行否定」

昨日韓國網友在青瓦台請願網站發帖，目前有2萬9千多人表示同意。

昨日下午JTBC宣佈本週《雪降花》連播3集、希望觀眾看過劇情後解開誤會，昨晚有韓國網友在青瓦台請願網站發起請願，要求「廢除播放反憲法電視劇的JTBC」。

請願人表示JTBC不顧兩次要求停播的請願均獲得20萬人支持、堅持播出《雪降花》，表現出「賊喊捉賊」的態度：「國家安全企劃部是通過雙十二政變和5·17緊急戒嚴掌權的獨裁政權的走狗機構，這部劇把它美化描寫成正人君子工作的地方，並且歪曲歷史、 把韓國國民主導的民主化運動描寫成有北韓間諜介入。 」



「別說令狀了，安企部對國民沒有最基本的人權保障、不把人當人看，是經常捏造間諜事件的惡性機構。 他們進入女大宿舍時居然因為捨監反對就回頭，讓人看了想笑。 有多少人在所謂『南山』被拷問致死？ 把身為間諜的男主誤認為民主化人士並進行救助的戲份、把民主化運動歌曲用在相關人物出場的戲份，都是在為『間諜主導民主化運動』的歷史修正主義添磚加瓦，無比荒唐。 」

請願人強調：當今的韓國是由國民自己爭取而來、與北韓間諜無關，相關歷史歪曲是對韓國憲政本身作出否定;美化通過軍事叛亂掌權的機構，同樣是在否定憲政體制、擁護非法掌權勢力，因此「JTBC播出這種反憲法內容的電視劇，不應該繼續在韓國進行放送事業。 」

請願人最後補充道，JTBC在2011年建立時打的招牌是「復活因為軍事獨裁政權而被關閉的TBC東洋廣播公司」，現在卻在美化獨裁政府的走狗，是JTBC自己抹去了自己存在的理由。



有網友將請願搬運到論壇表示：「要讓他們知道把國民當玩笑會招致怎樣的後果。 」目前留言數接近1400條，大部分對請願表示支持：「已經按下同意」、「JTBC真的沒有存在價值」、「雖然支持了，但我很喜歡JTBC的音樂綜藝，感覺難過...... 為什麼《Sugar Man》和《Sing Again》都是JTBC啊」、「雖然我喜歡的演員下一部作品也是JTBC，而且現實考量也很難關閉JTBC，但還是去支持了」、「過分了吧，請願又不是兒戲」、「這像是兒戲嗎？ 你知道讓人以為民主化運動是因為間諜介入才活躍起來，是多麼危險的內容嗎？ 這是否定87年憲政」、「過分的是JTBC，兩次超過20萬人的請願並不容易，好好講話他們不肯聽」、「其實知道這樣做也無法廢除，只是要讓他們知道嚴重性」、「這部劇不是普通內容，有必要敲響警鐘、形成公眾討論」、「電視台居然在巧妙歪曲歷史、否定民主化歷史這一當今憲法存在的基石，確實應該廢除」。

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