只大宋玧妸8歲卻演出她的媽媽！從《機智醫生生活》到《櫥窗：女王之家》的文熙景

作品一部接一部的文熙景，相信大家對她的面孔都不陌生，甚至大家還知道她更有舞台上HipHop的另一面，從《機智醫生生活》的大熊碩亨媽媽，到《櫥窗：女王之家》集團會長宋玧妸媽媽，文熙景以獨特的氣勢演出難搞媽媽的特質。

演員文熙景出道超過30年，一路走來她的挑戰精神以及對演戲的熱情從沒改變，她覺得自己是一位非常幸運的演員，都遇到很棒的演員同仁們以及好的作品，所以演出從來沒有感受到疲倦，也非常享受拍攝現場的氣氛。也分享她拿到新的作品角色時，塑造新的人物設定總讓她感到很開心，研究著劇本裡的角色，從服裝到化妝都不是自己原本的模樣，所以相當有趣味。

並且文熙景覺得演員應該要留有空白，總是演出一樣的角色就沒意思，並且要對自己有信心，若自己都覺得不適合這角色，那麼看戲的人就無法獲得共鳴。

談到本次《櫥窗：女王之家》中的演出，文熙景在劇中擔任集團會長，是一個相當有能力的女強人，也是女主角宋玧妸的母親。而她也特別提到其實一開始製作團隊找她演出宋玧妸的母親時，在兩人的真實年齡差方面相當苦惱，因為其實兩人只差了8歲，卻要演出母女。而最後是因為文熙景自己主動告訴製作組，她非常想要演出這個角色，年齡部分她有信心用演技來克服。而到了拍攝現場她也與宋玧妸合作得相當有默契，宋玧妸甚至說「想要像媽媽這樣老去」，令文熙景相當感激。



《櫥窗：女王之家》於每週一二晚間在Channel A播出。



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