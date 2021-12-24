金鍾國頒給《我家的熊孩子》團隊大賞直覺先嘆氣，隨後才反應過來：「啊，我也是熊孩子」

不論大賞爭議的話，金鍾國絕對也是《我家的熊孩子》高收視貢獻者啦～！

金鍾國的YouTube頻道《GYM鍾國》昨日更新新一集「聖誕禮物是肌肉痠痛」，開場透露了他在SBS演藝大賞頒獎時的反應。

那支影片是在今年SBS演藝大賞的隔日所拍攝的，PD一進家門就看到金鍾國的大賞頒獎信封放在桌上，金鍾國便拿起信封示範如何發表得獎者，並說上面手寫的「我家的熊孩子團隊」是本部長當場寫的，他拿回來當紀念品。



金鍾國重現了頒獎當下的場面，說看到《Running Man》那邊氣氛有點低迷，他直覺就嘆了口氣：「啊……」隨後才反應過來：「啊！我也參與了《我家的熊孩子》啊！」隨著《我家的熊孩子》團隊上台，有工作人員請金鍾國下台，金鍾國就笑笑對對方說：「我也是《我家的熊孩子》一員。」不過，金鍾國最後強調這個大賞是屬於整個團隊的。



▼《GYM鍾國》「聖誕禮物是肌肉痠痛」



看了金鐘國這段YouTube內容，有網友附和：「我也是後來才意識到金鍾國也是《熊孩子》成員。」但由於「池錫辰沒能拿大賞，只拿了榮譽社員」一事仍是熱門話題，更多網友藉此繼續為《Running Man》團隊與池錫辰抱不平，同時當時有網友緩頰「今年給哪一個人都很尷尬」。另外有媒體特別回顧了《我家的熊孩子》奪獎當下，認為申東燁就是預想到了會有爭議才會先向抱歉，並說明頒給《熊孩子》團隊應是難以抉擇的決定。

*延伸閱讀：‎當池錫辰聽到自己獲得「SBS名譽社員獎」的瞬間，表情太苦澀了！《Running Man》成員的反應引關注

然而不管上述爭議以及金鍾國暫時忘了自己的多重身分，回顧他今年在《我家的熊孩子》表現，絕對是高收視率貢獻者！例如：他親手為父母燉雞當集，父子倆摳門一個樣創下瞬間17.7%收視率；第3屆熊孩子團結大會，他與吳閔錫浮板一對一對決讓收視飆至18.1%；最近攜卓在勳等人爬漢拿山更創18.2%收視率。







最後提醒有在收看《我家的熊孩子》的觀眾，別忘了收看本週日《我家的熊孩子》聖誕聚會，包括金鍾國在內的成員們竟然約定結婚後也要繼續長不大當熊孩子，以免從節目下車XD



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